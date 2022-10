Sertv invita a conocer a Constanza Arosemena en la nueva temporada de Encuentro con la Historia

(22/Oct/2022 – web) Panamá.- La segunda temporada de Encuentro con la Historia dedica sus 3 primeros capítulos a los sucesos de la independencia de Panamá de España, en 1821. Una super producción dinámica y atractiva para la audiencia, que estrena el 8 de noviembre a las 8:00 p.m. por Sertv canal 11 y sus plataformas digitales.

Una de las protagonistas, Constanza de la Concepción Arosemena Bastos, es un personaje de ficción creado por Mónica Guardia guionista de la serie, supuestamente sobrina de Mariano Arosemena y que tiene el objetivo de destacar el papel de la mujer en 1821. Idealizada como atrevida y activa en la conspiración que desemboca en la independencia de España.

En palabras de la guionista, la idea era: “presentar el ambiente que se vivía en la ciudad de Panamá en el año 1821, elaboramos la realidad de ese tiempo y era que las mujeres permanecían dentro de las casas la mayor parte del tiempo, entonces creamos el personaje que se llama Constanza que es una jovencita que está fastidiada de tener ese encierro y a la vez es una forma de conectarse con la audiencia de hoy”.

Encuentro con la Historia cuenta con talentos de Sertv como Geny Modes, presentadora de tv y actriz quien da vida a Constanza Arosemena, a quien describe como: “Perspicaz, rebelde y adelantada a su época, su ímpetu revolucionario me encanta de ella”, enfatiza: “era valiente porque se disfrazaba de pobre para poder escaparse de su casa en tiempos donde las niñas decentes no salían de casa, me fascinó interpretarla, además es un personaje que rompía los esquemas de lo que se consideraba correcto dentro de la femenidad en su tiempo”.

Encuentro con la Historia, en su segunda temporada consigue que el vestuario, arte y escenografía aporten grandemente al aspecto visual de la producción que usted podrá disfrutar desde este 8 de noviembre por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanama

Fuente/Foto: SERTV