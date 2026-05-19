Sertv Noticias estrena reportaje sobre los retos del transporte en Panamá

• El sistema informativo presenta una investigación especial centrada en la movilidad masiva, los desafíos de los usuarios y las proyecciones del sector.

(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sistema de transporte en Panamá afronta un análisis profundo en la televisión local con el objetivo de evaluar las condiciones actuales, los desafíos inmediatos y los planes de modernización para el beneficio de los usuarios del servicio público masivo.

Estreno de investigación especial

Este miércoles 20 de mayo, Sertv Noticias estrena un reportaje profundo sobre uno de los temas más álgidos y sensitivos del transporte masivo en la nación, titulado “Movilidad para el futuro, avances y retos del transporte en Panamá”. La producción audiovisual busca poner en perspectiva los elementos clave que definen el desplazamiento diario de la población.

Perspectiva de los usuarios y retos

Para responder a la interrogante de si está preparado el transporte en Panamá para el futuro, la periodista Vianka Hidalgo recorre los diversos puntos del transporte y enfoca los problemas a los que se enfrentan los usuarios del transporte colectivo. El contenido expone de manera directa la realidad de las terminales, paradas y rutas que utilizan los ciudadanos.

La audiencia tendrá la oportunidad de conocer el reportaje de la semana, “Movilidad para el futuro, avances y retos del transporte en Panamá”, a las 6:00 p.m., a través de la señal de Sertv Noticias, bajo el lema del poder de la verdad.

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