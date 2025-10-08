Sertv Noticias estrena serie especial sobre la Isla de Coiba, Patrimonio de la Humanidad

“Coiba. Joya natural en medio del mar”: El reportaje que explora la historia y ecología de la Isla de Coiba

• El noticiero estelar de Sertv inicia la transmisión de la serie que detalla la transformación de la Isla de Coiba desde su oscuro pasado hasta convertirse en un reservorio ambiental de importancia mundial.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Sertv Noticias presenta el reportaje especial “Coiba. Joya natural en medio del mar”, una serie dedicada a explorar la historia, la transformación y el incalculable valor ecológico de la Isla de Coiba, reconocida por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad. El trabajo periodístico está a cargo de Domingo Urriola.

La serie se emitirá en tres capítulos, a partir de este miércoles 8 de octubre y continuando el 9 y 10 de octubre. El estreno será sintonizado a las 6:00 p. m. en el noticiero estelar de Sertv Noticias, titulado “El poder de la verdad”.

La evolución histórica y el legado ambiental

La primera entrega de la serie especial se centrará en la evolución de Coiba. El reportaje recorrerá tanto los episodios oscuros de la historia judicial panameña que la isla albergó, como el vasto y crucial legado ambiental que ha convertido a este archipiélago en una de las joyas naturales más valiosas del Pacífico panameño.

La Isla de Coiba es conocida por su biodiversidad y su ecosistema marino protegido, cuya importancia trasciende las fronteras nacionales. El trabajo de Domingo Urriola en Sertv Noticias busca visibilizar ante el público esta dualidad histórica y el significado contemporáneo de su conservación.