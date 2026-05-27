Sertv Noticias presenta un reportaje especial sobre la inversión social en Panamá

A través de una entrega televisiva enfocada en los derechos ciudadanos, la producción busca visibilizar las acciones necesarias para optimizar la seguridad social y combatir la pobreza nacional.
El reportaje especial de Sertv analizará la exclusión social y la reducción de la pobreza
• El equipo de Sertv Noticias preparó una investigación profunda liderada por la periodista Vanessa Posada para examinar las condiciones de la población históricamente excluida en el país.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este miércoles 27 de mayo, a las 6:00 p. m., la pantalla de Sertv Noticias presentará el reportaje especial titulado “Escáner a la inversión social en Panamá”. En esta nueva producción, el equipo periodístico abordará de forma detallada las realidades vinculadas a la seguridad social, el desarrollo comunitario y el derecho fundamental de la población a gozar de una vida digna dentro del territorio nacional.
La investigación fue realizada por la periodista Vanessa Posada en colaboración con el camarógrafo Osvaldo “Nino” Rodríguez. Los autores del trabajo audiovisual ofrecen un análisis profundo sobre la situación actual del país, estructurando una perspectiva crítica y documentada en torno a los fondos que el Estado destina para el bienestar de los ciudadanos.
Visibilización de sectores vulnerables
El contenido del reportaje especial pone el foco de atención en los sectores de la población que han sido históricamente excluidos de las oportunidades básicas de desarrollo. A través de los testimonios y los datos recopilados en el terreno por Posada y Rodríguez, se busca visibilizar de forma directa cuáles son las acciones urgentes y necesarias para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, así como los planes requeridos para lograr una reducción efectiva de la pobreza en el país.
La televisora estatal invita a la ciudadanía a sintonizar este reportaje especial de la semana en Sertv Noticias, bajo el lema del compromiso con el poder de la verdad.
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