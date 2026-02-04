Sertv Noticias estrena el reportaje especial «Cicatrices del olvido» sobre la Comarca Ngäbe Buglé

La realidad de la Comarca Ngäbe Buglé analizada en el nuevo especial de Sertv Noticias

• Sertv Noticias revela las carencias y la esperanza de los pueblos originarios a través de un reportaje que visibiliza la deuda histórica del Estado.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las cámaras de Sertv Noticias se trasladaron al corazón de la Comarca Ngäbe Buglé para documentar las condiciones de vida en uno de los territorios que enfrenta los mayores desafíos sociales dentro de la República de Panamá. Bajo el título “Cicatrices del olvido”, este reportaje especial busca visibilizar la situación actual de las comunidades indígenas y el impacto de la desigualdad en la región.

En esta producción periodística, el comunicador José Adames recorre diversas comunidades que se encuentran marcadas por la pobreza extrema, la desigualdad y el analfabetismo. El contenido revela una realidad profunda y compleja, donde la lucha diaria de sus habitantes muestra un escenario cargado de dolor, pero que a su vez mantiene viva la esperanza de una transformación social.

Un testimonio de la deuda histórica

El especial “Cicatrices del olvido” expone de manera detallada las huellas de una deuda histórica mantenida con los pueblos originarios del país. A través del trabajo de José Adames, el reportaje otorga un espacio de expresión a quienes claman por el acceso a servicios básicos y un futuro más digno para las próximas generaciones.

La audiencia podrá sintonizar este trabajo de investigación este miércoles 4 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., a través de la señal de Sertv Noticias. Con esta entrega, el medio reafirma su compromiso con la exposición de temas de relevancia nacional bajo su lema del poder de la verdad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: