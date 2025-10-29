Hoy en Sertv Noticias: «La fábrica de la patria», un especial sobre la confección de la bandera nacional en el IPHE

Vanessa Posada presenta en Sertv Noticias un inspirador recorrido por el IPHE

• La periodista Vanessa Posada recorre las instalaciones del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), donde manos laboriosas trabajan para rendir homenaje a la patria.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Sertv Noticias estrena hoy, miércoles 29 de octubre, un reportaje especial que celebra la identidad nacional y el esfuerzo de manos panameñas. Bajo el título “La fábrica de la patria: creando nuestro orgullo nacional”, el noticiero ofrece una mirada inspiradora a la confección del principal símbolo patrio.

La periodista Vanessa Posada lidera este recorrido por las instalaciones del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE). Este es el lugar donde, durante años, manos laboriosas se han unido para coser y confeccionar la bandera panameña.

El reportaje pone en valor el trabajo y el homenaje a la nación que se realiza en el IPHE, destacando la dedicación de quienes, con su labor, contribuyen a uno de los símbolos más importantes de la República.

No deje de sintonizar este inspirador reportaje este miércoles, 29 de octubre, desde las 6:00 p. m., por la señal de Sertv Noticias.