Sertv Noticias analiza la posición estratégica de Panamá ante el nuevo orden mundial

El peso del poder: Una investigación sobre Panamá y el nuevo orden mundial

• «El peso del poder» es la nueva investigación de Sertv Noticias que examina el reordenamiento del poder global y sus consecuencias en la economía de la región.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este miércoles 28 de enero, Sertv Noticias presenta el reportaje especial de la semana: “El peso del poder: Panamá frente al nuevo orden mundial”. A través de una investigación exhaustiva liderada por el periodista Domingo Urriola, se revelará cómo el país se ve influenciado por el reordenamiento de las potencias globales y las transformaciones en la geopolítica contemporánea.

El impacto de la geopolítica en Panamá

La investigación profundiza en la premisa de que Panamá no es una pieza aislada en el tablero internacional. Por el contrario, las decisiones estratégicas de las grandes potencias y la configuración de un nuevo orden mundial tienen repercusiones directas en la soberanía, la seguridad y el flujo económico del país, especialmente por su rol crítico en el comercio marítimo.

El reportaje analiza la transición del poder global y cómo este fenómeno obliga a los países en desarrollo a ajustar sus políticas exteriores para navegar en un escenario internacional cada vez más volátil y multipolar.

Además del componente político, la investigación de Urriola explora el estado actual de la economía mundial. El reportaje detalla los desafíos que enfrenta la región ante el cambio de paradigmas comerciales y las nuevas alianzas internacionales que definen el nuevo orden mundial.

Sertv Noticias invita a la ciudadanía a sintonizar este miércoles a las 6:00 p.m. una producción que busca dotar al espectador de las herramientas necesarias para comprender el entorno global actual bajo el lema «el poder de la verdad».

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: