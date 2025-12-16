SERTV Noticias estrena reportaje sobre seguridad alimentaria y el futuro del agro panameño

La seguridad alimentaria: reportaje revela el estado del centro agropecuario y el rol de la mujer en el agro

• El informe investiga la situación actual de un centro agropecuario con limitaciones presupuestarias y destaca el liderazgo de las mujeres como protagonistas del futuro del agro panameño.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El desafío de alimentar a millones de personas es una tarea que el mundo enfrenta con dificultades. En Panamá, la seguridad alimentaria es un tema de alta complejidad que depende directamente de la educación, la formación técnica y de la labor de una institución que lucha por mantenerse operativa a pesar de las limitaciones presupuestarias.

Un reportaje especial de SERTV Noticias aborda el estado real del centro agropecuario del país, exponiendo las inversiones urgentes que requiere y el papel transformador del liderazgo femenino en el sector.

Resistencia, compromiso y futuro del agro

El reportaje revela que el futuro del sector agropecuario panameño se encuentra definido por la resistencia y el compromiso. Se destaca el «impresionante liderazgo» de las mujeres, quienes se han consolidado como protagonistas esenciales en el presente y futuro del agro panameño.

La investigación profundiza en la realidad de la institución responsable, el Instituto Nacional de Agricultura (INA), cuyas luchas presupuestarias impactan la capacidad de inversión necesaria para asegurar la continuidad de la seguridad alimentaria a nivel nacional.

El trabajo periodístico lleva por título “Seguridad Alimentaria en manos del INA”, y se presenta como una historia de resistencia, compromiso y esperanza para el país.

Transmisión del especial

El reportaje se estrenará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. en el Noticiero Estelar de SERTV Noticias.

