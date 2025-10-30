Sintonice por Sertv el Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025 en directo este jueves 30 de octubre

Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025 busca impulsar el desarrollo económico de Panamá

• Bajo el lema «tecnología, industria e innovación», un total de 15 equipos presentarán sus proyectos ante el jurado.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este jueves 30 de octubre, las pantallas de Sertv transmitirán en directo el Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025, una plataforma diseñada para impulsar el espíritu emprendedor entre los estudiantes del país.

El evento se desarrollará bajo el lema: «tecnología, industria e innovación», y contará con la participación de 15 equipos que presentarán proyectos con el objetivo de fomentar el desarrollo económico en Panamá.

La evaluación de los equipos se centrará en ejes temáticos clave, incluyendo:

Originalidad.

Innovación.

Plan de negocios.

Comunicación.

Impacto en la sociedad.

El Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2025 podrá ser sintonizado en directo por Sertv, líder en producción nacional, este jueves 30 de octubre a las 7:00 p. m.

