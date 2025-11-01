Desfiles, Dianas y Actos Protocolarios: Sertv cubre las Fiestas Patrias 2025 desde el 3 de noviembre

Cobertura especial de Sertv para las Fiestas Patrias 2025 desde Ciudad de Panamá y Colón

• El canal Sertv ofrecerá una programación especial en directo a partir del lunes 3 de noviembre para que los panameños disfruten del inicio y desarrollo de las Fiestas Patrias 2025 .

(01/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del mes de la Patria, Sertv anunció una programación especial para transmitir en directo y de manera integral los actos y desfiles de las Fiestas Patrias 2025. La cadena de televisión pública busca acercar a los ciudadanos las celebraciones cívicas más importantes del país.

La cobertura iniciará el lunes 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia. La transmisión comenzará a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas, seguidas por la izada del Pabellón Nacional y los actos protocolares, incluyendo el Te Deum.

Rutas de los desfiles y cobertura extendida

A partir de las 9:30 a.m. del 3 de noviembre, el ritmo de los desfiles patrios se tomará la pantalla de Sertv. El canal cubrirá simultáneamente las dos rutas principales: Vía España y la ruta de la Presidencia de la República.

La programación especial continuará de la siguiente manera:

• Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios. La transmisión de los actos conmemorativos iniciará a las 8:00 a.m.

• Miércoles 5 de noviembre: La señal de Sertv se trasladará a la provincia de Colón para cubrir los desfiles y celebraciones en esa región del país.

Sertv invita a la ciudadanía a deleitarse con los desfiles patrios y la programación conmemorativa a través de su señal de televisión y sus plataformas digitales, disponibles bajo el usuario @SertvPanamá.