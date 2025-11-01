Desfiles, Dianas y Actos Protocolarios: Sertv cubre las Fiestas Patrias 2025 desde el 3 de noviembre

Desfiles, Dianas y Actos Protocolarios: Sertv cubre las Fiestas Patrias 2025 desde el 3 de noviembre
Desfiles, Dianas y Actos Protocolarios: Sertv cubre las Fiestas Patrias 2025 desde el 3 de noviembreSertv

La cobertura incluirá la transmisión de las tradicionales dianas, el Te Deum, los desfiles en Vía España y Presidencia, así como los actos en conmemoración del Día de los Símbolos Patrios.

Cobertura especial de Sertv para las Fiestas Patrias 2025 desde Ciudad de Panamá y Colón

• El canal Sertv ofrecerá una programación especial en directo a partir del lunes 3 de noviembre para que los panameños disfruten del inicio y desarrollo de las Fiestas Patrias 2025.

(01/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del mes de la Patria, Sertv anunció una programación especial para transmitir en directo y de manera integral los actos y desfiles de las Fiestas Patrias 2025. La cadena de televisión pública busca acercar a los ciudadanos las celebraciones cívicas más importantes del país.

La cobertura iniciará el lunes 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia. La transmisión comenzará a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas, seguidas por la izada del Pabellón Nacional y los actos protocolares, incluyendo el Te Deum.

Rutas de los desfiles y cobertura extendida

A partir de las 9:30 a.m. del 3 de noviembre, el ritmo de los desfiles patrios se tomará la pantalla de Sertv. El canal cubrirá simultáneamente las dos rutas principales: Vía España y la ruta de la Presidencia de la República.

La programación especial continuará de la siguiente manera:

• Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios. La transmisión de los actos conmemorativos iniciará a las 8:00 a.m.

• Miércoles 5 de noviembre: La señal de Sertv se trasladará a la provincia de Colón para cubrir los desfiles y celebraciones en esa región del país.

Sertv invita a la ciudadanía a deleitarse con los desfiles patrios y la programación conmemorativa a través de su señal de televisión y sus plataformas digitales, disponibles bajo el usuario @SertvPanamá.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb