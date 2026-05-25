Severo Souza asume la presidencia de la Cámara Minera de Panamá para el período 2026-2028

La organización gremial celebró la juramentación de su Junta Directiva en un evento que congregó a líderes mineros, agrupaciones empresariales y diversos invitados especiales.
Cámara Minera de Panamá inicia una nueva etapa con Severo Souza como presidente
• En el marco de la ceremonia, el presidente entrante Severo Souza instó al desarrollo de un diálogo transparente y a la toma de decisiones informadas y responsables para el país.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una ceremonia que congregó a destacados líderes pertenecientes al sector extractivo, representantes de gremios empresariales y diversos invitados especiales, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) formalizó el acto protocolar de juramentación de los integrantes de su nueva Junta Directiva que gestionará el período correspondiente a los años 2026-2028, un cuerpo directivo que estará liderado a partir de la fecha por el empresario Severo Souza.
Presentaciones institucionales y diagnóstico social
La programación del encuentro dio inicio formal con la intervención de los representantes de la firma consultora CID Gallup, organización especializada que se encargó de exponer los resultados actualizados de su última encuesta de opinión pública referida a la percepción de los ciudadanos acerca de diversos asuntos de relevancia e interés nacional.
A renglón seguido, el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales, procedió a realizar la presentación oficial del material audiovisual que acompaña a la nueva campaña de carácter institucional denominada “Los Datos Hablan”. De acuerdo con los organizadores, este proyecto busca incentivar y promover la discusión en el entorno público basándose de forma estricta en acontecimientos comprobables y cifras verificables.
Discursos de balance y perspectivas del sector
Por su parte, el directivo saliente, Roderick Gutiérrez, compartió una alocución de cierre en la cual repasó los progresos alcanzados a lo largo de su administración frente al gremio, al mismo tiempo que enumeró las complejidades de carácter estructural que deberá encarar el rubro productivo en los ciclos venideros.
Al momento de asumir sus nuevas funciones como líder de la organización, el presidente entrante Severo Souza ofreció el mensaje principal del evento, el cual se tituló “Panamá frente a una decisión de país”. En su discurso, el dirigente gremial recalcó el requerimiento imperativo de construir un diálogo honesto, garantizar el acceso oportuno a la información verídica y ejecutar determinaciones con alta responsabilidad como fundamentos indispensables para el progreso económico y la estabilidad social de la república. Souza manifestó que el territorio panameño atraviesa una coyuntura decisiva, por lo cual la evolución del desarrollo del país estará supeditada a la destreza para concertar intercambios apoyados en realidades que dejen beneficios para el conjunto de la sociedad.
Nueva estructura de gobernanza institucional
La conformación de los puestos directivos que administrarán la entidad durante el ciclo comprendido entre 2026 y 2028 se estructuró detalladamente bajo la siguiente distribución de profesionales:
La presidencia de la organización recae en Severo Souza, quien estará acompañado por Omar Sogasti en la posición de vicepresidente. Las labores de secretaría estarán bajo la responsabilidad de Agustina Varela, mientras que Diego Mesa ejercerá las funciones de tesorero de la institución. Las vocalías del cuerpo directivo serán ocupadas por Elio Palacio y Michel Mittelmeyer.
Asimismo, la gestión por áreas específicas contará con la participación de Roberto Cuevas en el cargo de director del sector no metálico y de Julio Benedetti en calidad de director del sector metálico, manteniéndose Zorel Morales al frente de la dirección ejecutiva del organismo industrial.
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