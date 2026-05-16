SGS publica el sexto informe mensual de avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá

La empresa SGS Panama Control Services Inc. presentó el reporte correspondiente al periodo del 8 de marzo al 8 de abril de 2026, detallando la estructura de tomos y la escala de cumplimiento ambiental.
SGS revela detalles de los tomos técnicos en nuevo informe de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá
• El sexto informe mensual de avance refleja la revisión documental y las inspecciones de campo desarrolladas bajo el contrato suscrito con el Ministerio de Ambiente.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa internacional SGS Panama Control Services Inc. (SGS) informó a la ciudadanía sobre la publicación del Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá. Este proceso se desarrolla en el marco del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025 suscrito con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).
El informe técnico corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026, reflejando el avance dinámico de las actividades ejecutadas dentro de la evaluación multidisciplinaria que se realiza sobre el Proyecto Mina de Cobre Panamá, la cual incorpora los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.
Durante esta etapa, la empresa auditora continuó con la revisión de documentos, inspecciones de campo y un análisis integral de la información suministrada por la empresa auditada, contrastándola directamente con los datos recopilados en el sitio. Asimismo, se avanzó en la consolidación de la estructura del informe final, reforzando la trazabilidad metodológica, la coherencia y la robustez técnica de todo el proceso.
Estructura de tomos y escala de conformidad
La evaluación bajo la responsabilidad y ejecutoría de SGS se organiza en quince tomos que abarcan de manera sistemática los componentes técnicos, ambientales, legales, laborales, tributarios y operacionales analizados. En este sexto reporte mensual se presentan de forma completa los Tomos 02, 03, 04, 06, 07 y el 08. Este último apartado establece la Escala de Conformidad y Cumplimiento utilizada para la medición integral, incorporando preguntas orientadoras y ponderaciones específicas aplicables a compromisos y subprocesos, lo que permite obtener las calificaciones definitivas asignadas por los profesionales auditores.
Por su parte, el Tomo 05 se encuentra en proceso de construcción y presenta la metodología del Flujograma del Proceso a Auditar. Este tomo desarrolla la representación del proceso productivo objeto de evaluación con el propósito de facilitar la comprensión de la interacción entre las actividades operativas, el entorno ambiental, las comunidades y las demás partes interesadas. Adicionalmente, describe el proceso productivo y su relación con el medio ambiente, contribuyendo a reducir la subjetividad en las apreciaciones y a fortalecer la consistencia del análisis técnico.
Metodología y subprocesos operativos
Concebido como un modelo dinámico de relaciones causa-efecto, el flujograma integra las distintas etapas del proceso minero y sus interdependencias. Para el auditor, esta herramienta permite comprender el flujo del proceso, identificar puntos críticos de control y articular la revisión documental con la realidad operativa del proyecto, constituyéndose en la base de la fiscalización.
El esquema presentado se estructura en veintisiete subprocesos operativos, ocho subprocesos de soporte a la operación y cinco productos, que en conjunto permiten abordar el proceso auditado. Este Tomo presenta la descripción de los 370 compromisos ambientales derivados del EsIA – Categoría III asociados al Componente B, mientras que los Componentes A, C y D serán incluidos en el Informe Final.
Próximas publicaciones y resultados finales
El Tomo 10, que contiene la evaluación del nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, así como los resultados finales de la Auditoría Integral, será presentado próximamente dentro del Tomo 13. Su publicación se realizará de manera conjunta con el Tomo 01, correspondiente al Resumen Ejecutivo donde se consolidan los principales resultados, y con el Tomo 15, que incluirá los anexos y soportes técnicos correspondientes.
El Informe Mensual Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá será publicado en las próximas semanas, de acuerdo con el cronograma dado a conocer por SGS al inicio de la auditoría. El enfoque metodológico adoptado ha permitido verificar el desempeño del proyecto y fortalecerá la toma de decisiones de MiAMBIENTE en materia de identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros, considerando aspectos legales, laborales, tributarios, estándares técnicos y operacionales aplicables tanto en la República de Panamá como en el ámbito internacional.
Para cumplir con estas tareas, la empresa auditora conformó un equipo profesional multidisciplinario de alto nivel, integrado por especialistas con experiencia comprobada en las distintas áreas requeridas, garantizando rigurosidad ética, capacidad técnica, conocimiento especializado y objetividad en cada una de las etapas.
Transparencia y acceso a la información
Este sexto informe mensual de avance refleja el estado de maduración de la evaluación y reafirma el compromiso con la transparencia, la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible de la República de Panamá.
Ante esto, MiAMBIENTE invita a la ciudadanía y a la sociedad civil a consultar los documentos de los informes mensuales de avance de la auditoría en su portal web oficial. Con esta acción se da cumplimiento a la Ley 6 de 22 de enero de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y a la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, mediante la cual Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.
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