El SICA reafirma compromiso con la vivienda adecuada y el ordenamiento territorial sostenible

Titulares de vivienda del SICA avanzan en políticas de vivienda adecuada durante reunión en panamá

• Bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá, los titulares de Vivienda del SICA se reunieron para compartir avances en políticas de desarrollo urbano y conocer iniciativas como el Clúster Copernicus y los proyectos de ONU-Habitat, esenciales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Titulares de Vivienda y Asentamientos Humanos de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se reunieron hoy en Panamá para celebrar la 49ª Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH). El encuentro se desarrolló bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá, ejercida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), con el acompañamiento técnico de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).

El encuentro fue inaugurado por el titular de Vivienda, Jaime A. Jované C., en su calidad de Presidente Pro Témpore del Consejo, junto a la Secretaria General de la Sisca, Ana Leticia Aguilar. Durante la sesión, las delegaciones compartieron avances y desafíos en torno a las políticas regionales de vivienda adecuada SICA, ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, pilares esenciales para garantizar el derecho a una vivienda digna y fortalecer la cohesión social en la región.

Proyectos aprobados y estratégicos para la región

En la reunión, los Titulares aprobaron por consenso un proyecto clave sobre vivienda cooperativa y hábitat sostenible en Centroamérica y República Dominicana. Esta iniciativa, impulsada por la SISCA y We Effect, da cumplimiento a un mandato emitido por el Consejo en su 48° Reunión Ordinaria.

El ministro Jované, en su intervención, destacó que en el marco de la reunión del CCVAH, se ha organizado para el día de mañana el Congreso de Ordenamiento Territorial y Resiliencia, un evento que busca impulsar políticas sociales que mejoren la vivienda, el desarrollo urbano y rural de las comunidades, involucrando a expertos, tomadores de decisiones y la academia.

Fortalecimiento de la planificación urbana y territorial

Durante la sesión, ONU-Habitat presentó los proyectos ejecutados en los países del SICA orientados al fortalecimiento de la planificación urbana y territorial. También se compartieron los resultados de dos iniciativas fundamentales que utilizan la tecnología para una mejor gestión de riesgos:

• Clúster Copernicus Centroamérica: Una iniciativa financiada por la Unión Europea que promueve el uso de información satelital para la gestión urbana, la identificación de riesgos y vulnerabilidades territoriales, y la integración del conocimiento geoespacial en las políticas públicas de vivienda y asentamientos humanos.

• Proyecto INTERCOONECTA: Un programa que busca fortalecer las capacidades institucionales de los países miembros en materia de ordenamiento territorial.

El titular Jované también indicó que, durante el desarrollo de esta Presidencia Pro Témpore, se inauguró recientemente el curso en línea de Gestión de Conflictos Urbanos y Desarrollo Sostenible en alianza con el Instituto Lincoln de políticas de suelo, dando continuidad a la estrategia de capacitación del Consejo.

La reunión concluyó con la reafirmación del compromiso del CCVAH de fortalecer la cooperación regional, asegurando que cada decisión sobre el territorio se traduzca en bienestar, resiliencia y dignidad para las personas y las comunidades.

