SINAPROC activa albergues temporales tras eventos climáticos en dos provincias

SINAPROC reporta afectaciones por lluvias y vientos fuertes en Panamá y Chiriquí

SINAPROC informó afectaciones por lluvias y vientos en Panamá y Chiriquí, incluyendo deslizamientos, árboles caídos e inundaciones.

La entidad mantiene monitoreo climático y recomienda precaución ante riesgos de deslizamientos e inundaciones.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre múltiples afectaciones registradas durante la madrugada de este jueves, producto de lluvias intensas acompañadas de fuertes vientos en distintas zonas del país, especialmente en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Provincia de Panamá

En el distrito de San Miguelito se reportaron deslizamientos con desprendimiento de rocas en los sectores Arnulfo Arias, Mano de Piedra, El Futuro y sector 4. Además, se registraron árboles caídos sobre la vía en:

• Arraiján, corregimiento de Veracruz, a la altura del Hotel Playa Bonita (atendido por Bomberos)

• Pedregal, sector Rana de Oro, junto a la Torre 180

También se reportaron cinco viviendas afectadas por caída de árboles en Pedregal (Villa Cecilia, Sector 3, Rana de Oro y Villa Lobos) y San Miguelito (Arnulfo Arias y El Valle Urraca). En Rufina Alfaro, un árbol cayó sobre un muro perimetral en la avenida Manuel F. Zárate.

Provincia de Chiriquí

Las lluvias provocaron inundaciones en:

• Jacu: 30 viviendas afectadas, 150 personas damnificadas, incluyendo 4 con discapacidad

• Divala: 10 viviendas afectadas, 107 personas damnificadas

En total, se contabilizan 40 viviendas y 257 personas afectadas en esta provincia.

Como respuesta inmediata, se habilitaron albergues temporales en la Escuela de Jacu y en la Junta Comunal de Divala para atender a las familias afectadas durante las próximas 24 horas.

Evaluación y recomendaciones

No se reportan personas heridas como consecuencia de los eventos. Las evaluaciones de daños y análisis de necesidades continúan en las zonas afectadas, mientras se mantienen activas las operaciones de asistencia humanitaria. SINAPROC confirmó que los vientos registrados no están asociados a sistemas externos y mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas en todo el país.

La institución exhorta a la población a:

• Mantener la calma y seguir la información oficial

• Evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de deslizamientos

• Reforzar techos y asegurar objetos expuestos al viento

• Reportar emergencias a las líneas 911 o 520-4426