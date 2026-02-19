Sinaproc registra nueve rescates y tres fallecidos durante operativo de Carnaval 2026

Sinaproc atiende a más de 126 mil personas en culecos durante fiestas del Carnaval

• Durante los cuatro días de festividades, las autoridades de protección civil brindaron asistencia a miles de bañistas en 50 puntos de cobertura nacional, reforzando el llamado a la vigilancia de menores en zonas de agua.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sinaproc (Sistema Nacional de Protección Civil) presentó el informe de resultados correspondientes al operativo Guardianes 2026 – Fase II, desarrollado durante las festividades del Carnaval. Según los datos oficiales, la institución logró realizar nueve rescates acuáticos efectivos; sin embargo, se confirmaron tres fallecimientos por inmersión en distintos puntos del territorio nacional.

Balance de víctimas y rescates

La institución lamentó el fallecimiento de tres personas en áreas de recreación acuática. Los incidentes se registraron en el sector Charco Aguas Blancas, Penonomé (provincia de Coclé), donde falleció un menor de 8 años; en el balneario Charco Las Lajas, Gualaca (Chiriquí), con un adulto de 45 años; y en el sector Toma de Agua, Santiago (Veraguas), donde se reportó el deceso de un menor de 5 años. Las autoridades reiteraron que estos sucesos subrayan la necesidad de mantener una supervisión estricta sobre los menores de edad y extremar precauciones en ríos.

En contraste, las unidades de Sinaproc, en labor conjunta con los estamentos de seguridad, salvaron la vida de nueve personas. Estos rescates se distribuyeron equitativamente con tres intervenciones en Playa Canadian (Panamá Oeste), tres en Playa Estero Rico (Chiriquí) y tres más en Playa Los Olivos, estas últimas atendidas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Afluencia y cobertura nacional

El reporte estadístico de la entidad indica que, en los 50 puntos de cobertura habilitados, se contabilizaron un total de 33,565 visitantes. El flujo de usuarios alcanzó su punto máximo el domingo 15 de febrero con más de 10 mil bañistas registrados.

En cuanto a las zonas de culecos, el Sinaproc brindó cobertura en 10 puntos específicos, donde se registró una asistencia masiva de 126,843 personas. El día de mayor concurrencia fue el martes 17 de febrero, con la presencia de 58,853 asistentes en estas actividades.

Atenciones preventivas e incidentes

Además de los rescates, el personal operativo brindó 20 atenciones médicas en playas y 10 en zonas de culecos. También se reportaron tres incidentes en senderos ubicados en la provincia de Chiriquí. La institución reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortó a la población a respetar las señalizaciones de los guardavidas y mantener la prudencia en futuras actividades recreativas.

