El Sindicato de Periodistas de Panamá rechaza ataques anónimos y reafirma su compromiso con la institucionalidad

Sindicato de Periodistas de Panamá desmiente a grupo anónimo: Mitradel certifica que carece de validez jurídica y moral

• El gremio reafirmó su compromiso con la ética profesional, la defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión, e hizo un llamado a los colegas a no dejarse confundir por mensajes que buscan desestabilizar la institución.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP) emitió un comunicado oficial en el que rechaza enérgicamente la circulación de calumnias y ataques anónimos dirigidos contra su dirigencia. El gremio afirma que el propósito de la nota apócrifa y anónima, difundida por correo electrónico, es desacreditar al secretario general y a miembros activos de la organización en el marco de la celebración del Día del Periodista Panameño.

El Sindicato de Periodistas informó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de sus instancias competentes, certificó la situación del grupo anónimo que se atribuye representaciones.

«El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), a través de sus instancias competentes, ha certificado de manera oficial que el grupo anónimo que se atribuye representaciones sindicales no existe legalmente ni mantiene filiación alguna con el Sindicato de Periodistas de Panamá. En consecuencia, cualquier comunicación emitida bajo ese nombre carece de validez jurídica y moral«, señala el comunicado.

Rechazo a la campaña de desinformación

El SPP sostiene que, durante el último año y medio, la organización ha sido objeto de una «campaña de calumnias y desinformación», impulsada por personas que «en el pasado dejaron la administración sindical en condiciones deplorables y que hoy pretenden obstaculizar el proceso de reconstrucción, transparencia y fortalecimiento institucional» que se está llevando adelante.

La dirigencia rechazó categóricamente los ataques, escritos difamatorios y mensajes distribuidos por WhatsApp y otros medios digitales, señalando que estos solo buscan dividir a los periodistas panameños y restar credibilidad a la labor del Sindicato.

Reafirmación de valores y llamado a la confianza

El SPP reafirmó su compromiso con la unidad gremial, la ética profesional, la defensa de los derechos laborales y la libertad de expresión, valores que, según indica, seguirán guiando su gestión frente a cualquier intento de desestabilización.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a sus colegas y a la opinión pública a no dejarse «confundir por mensajes anónimos y malintencionados», instando a mantener la confianza en las instituciones legítimamente constituidas y reconocidas por la autoridad competente.