Director del Sistema Penitenciario confirma muerte de privado de libertad en La Joya

Tras los hechos de violencia registrados en el Centro Penitenciario La Joya, el Gobierno Nacional advirtió que actuará con firmeza y mantendrá operativos de control internos.
Sistema Penitenciario suspende visitas en La Joya tras incidente de violencia
• El director Jorge Torregroza anunció la suspensión temporal de visitas y la ejecución de requisas tras un enfrentamiento entre grupos rivales que dejó una víctima fatal.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, en conjunto con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó el fallecimiento de un privado de libertad tras un incidente registrado entre grupos rivales en el Centro Penitenciario La Joya. Las autoridades indicaron que se han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Torregroza informó que, como medida inmediata, se están llevando a cabo operativos de requisa en el complejo para localizar el arma utilizada en el suceso. El funcionario aseguró que la situación se encuentra actualmente bajo control y que la administración mantendrá una presencia activa para garantizar la seguridad dentro del recinto.
Medidas de seguridad y control interno
El director del Sistema Penitenciario enfatizó que la institución actuará con firmeza frente a los actos de violencia, subrayando que existe una política de cero tolerancia ante este tipo de situaciones. Los operativos de control continuarán de manera indefinida como parte de la estrategia para desarticular acciones delictivas dentro del centro penitenciario.
Como consecuencia directa de los incidentes, se ha dispuesto la suspensión temporal de las visitas de familiares y allegados al Centro Penitenciario La Joya. Durante este periodo de restricción, las autoridades informaron que únicamente se permitirá el ingreso de valores, proceso que se realizará bajo estrictos controles de seguridad ya establecidos por el personal penitenciario.
Coordinación interinstitucional
La labor de custodia y vigilancia se mantiene coordinada entre el personal del Sistema Penitenciario y los agentes de la Policía Nacional. Esta colaboración busca fortalecer la vigilancia en las galerías y pabellones para prevenir nuevos enfrentamientos. El director Torregroza reiteró el compromiso de las autoridades de aplicar las sanciones necesarias a quienes resulten vinculados con el hecho de violencia.
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