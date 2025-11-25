Director del Sistema Penitenciario inspecciona programas de resocialización en tres centros

Refuerzan los programas de resocialización tras recorrido en centros de Coclé y el Cefere

• La inspección incluyó la evaluación del programa de huertos en el Cefere y los talleres de ebanistería y artesanías en los centros de Llano Marín y Penonomé.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El director general del Sistema Penitenciario, cuyo nombre no fue especificado, llevó a cabo un recorrido de inspección en el Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (Cefere) y en los centros penitenciarios de Llano Marín y Penonomé, ambos en la provincia de Coclé. La visita forma parte de las inspecciones periódicas que realiza la entidad para supervisar los programas de resocialización que se desarrollan a nivel nacional.

El objetivo principal de estos recorridos es fortalecer los programas que buscan promover habilidades laborales y oportunidades reales de reinserción social para la población penitenciaria.

Evaluación de Proyectos Productivos en el Cefere

En el Cefere, la inspección se centró en la evaluación del programa de huertos. El director estuvo acompañado por ingenieros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el propósito de analizar la efectividad actual del huerto y determinar qué otras actividades agrícolas pueden ser implementadas. Este programa permite a las mujeres privadas de libertad aprender a cultivar la tierra como parte fundamental de su formación.

La coordinación con el MIDA busca optimizar la producción y ampliar el abanico de capacitaciones agrícolas ofrecidas a esta población.

Talleres de Oficios en Coclé

La jornada de inspección continuó en los centros penitenciarios de Coclé. En el Centro Penitenciario de Llano Marín, el director general, identificado como Torregroza, conversó con los privados de libertad que participan en el taller de ebanistería. En este taller se elaboran piezas únicas que son destinadas para su venta en el “Bazar Los Retazos Tienen Magia”.

Además, observó de cerca los proyectos de artesanía desarrollados por las privadas de libertad, incluyendo trabajos de cerámica fría, y la confección de artículos de temporada como escapularios y llaveros navideños.

Finalmente, en el Centro Penitenciario de Penonomé, el director Torregroza recorrió el taller de resocialización, donde pudo constatar el compromiso y los avances de los participantes en las diversas actividades formativas y productivas, reafirmando el enfoque de la Dirección en la formación laboral como vía para la reinserción.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: