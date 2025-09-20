Avance en el Plan de Descongestión Penitenciaria: Entregan resoluciones a privadas de libertad

El Sistema Penitenciario de Panamá entrega resoluciones a reclusas en Colón

• Un grupo de privadas de libertad recibió resoluciones que marcan un avance en su proceso de resocialización, con el apoyo de la Defensa Pública para facilitar el acceso a su defensa.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Plan de Descongestión Penitenciaria avanza con éxito con la entrega de resoluciones de clasificación y revisión de periodo a privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. Esta iniciativa del Sistema Penitenciario de Panamá se realizó en coordinación con el Instituto de Defensa Pública para garantizar el acceso a la defensa legal de las reclusas.

Un paso hacia la resocialización

Durante la entrega de documentos, estuvieron presentes Fabián Camargo, subdirector general del Sistema Penitenciario; Maritcenia Palacio, coordinadora de la Defensa Pública en Colón; y otros funcionarios del Ministerio de Gobierno. Se entregaron un total de 70 resoluciones, lo que representa un avance significativo en el proceso de resocialización de las privadas de libertad, según informó Camargo.

«Me alegra verlas contentas, porque es importante para todos nosotros que tengan sus resoluciones. Vienen cosas buenas», expresó el Subdirector. Una de las privadas de libertad, clasificada en prelibertad, expresó su emoción y agradecimiento al presidente José Raúl Mulino y a la ministra Dinoska Montalvo, calificando la entrega como un paso definitivo para no volver a prisión. «A mis hijos un beso y mamá va pronto para la casa», afirmó.

Apoyo legal y avance en el proceso progresivo

Maritcenia Palacio, de la Defensa Pública, destacó la presencia de los defensores de oficio, quienes están listos para asesorar a las reclusas. Su labor es vital para recopilar los elementos de convicción que se presentarán a los jueces de cumplimiento, ayudando a las mujeres a alcanzar su anhelada libertad.

En lo que va del año 2025, el Sistema Penitenciario ha entregado más de 4,398 resoluciones de clasificación en todo el país. Estas resoluciones permiten a los privados de libertad progresar en las cinco etapas del Sistema Progresivo Técnico: observación, probatorio, prelibertad, libertad vigilada y libertad condicional, según lo establecido en la Ley 55 y el Decreto 393. Además, el avance en las cuatro fases de seguridad (máxima, mediana, mínima y de confianza) se logra a través de evaluaciones, participación en actividades educativas, capacitaciones o trabajos, con el fin de prepararlos para una reinserción social productiva.