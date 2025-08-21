Sistema Penitenciario publica calendario y requisitos para visitas familiares en septiembre en La Joya

Sistema Penitenciario publica calendario y requisitos para visitas familiares en septiembre en La Joya
Sistema Penitenciario publica calendario y requisitos para visitas familiares en septiembre en La JoyaMingob

El Sistema Penitenciario Nacional publicó el calendario de visita familiar para septiembre en La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, incluyendo requisitos y horarios.

Establecen calendario de visita familiar en septiembre para el Complejo Penitenciario La Joya

Se permitirá el ingreso de hasta cinco visitantes por privado de libertad, con documentación y vestimenta específica según edad.

La visita familiar busca reforzar vínculos afectivos como parte del proceso de resocialización, con medidas sanitarias recomendadas para todos los asistentes.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Sistema Penitenciario Nacional informó que durante el mes de septiembre se llevará a cabo la visita familiar en el Complejo Penitenciario La Joya, manteniendo el horario habitual de visita regular, exhortando a los familiares a verificar el turno correspondiente a través de la y sus redes sociales.

Calendario de visitas por centro

• La Joyita: del 1 al 5 de septiembre

• La Joya: del 8 al 12 de septiembre

• La Nueva Joya – Grupo A: del 15 al 19 de septiembre

• La Nueva Joya – Grupo B: del 22 al 26 de septiembre

• Privados de libertad del centro penitenciario de Chitré (pabellón 7 de La Joya): sábado 13 de septiembre

La visita familiar tiene como propósito fortalecer el vínculo afectivo entre los privados de libertad y sus seres queridos, elemento clave en los procesos de resocialización y reinserción social.

Requisitos para visitantes

• Se permite el ingreso de hasta 5 personas por privado de libertad, incluyendo adultos y menores de edad con parentesco comprobado (madre, padre, esposa, abuelos, hermanos, tíos, hijos).

• Documentación requerida:

· Adultos: cédula de identidad personal o pasaporte

· Menores: cédula juvenil y/o certificado de nacimiento

· Solo se admiten niños mayores de 2 años

· Menores que no asistan con su madre deben presentar autorización escrita y copia de la cédula de la madre

• Vestimenta:

· Menores de hasta 12 años: ropa normal, evitando suéteres morados, rojos o naranjas

· Mayores de 13 años y adultos: vestimenta establecida para visita regular

Los familiares podrán llevar alimentos, artículos de aseo personal y refrescos para compartir, respetando los valores estipulados por el centro. Se recomienda mantener medidas de autocuidado y prevención sanitaria durante la visita.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb