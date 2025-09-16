Gobernación de Panamá ofrece alimentos asequibles en Mercado en tu Barrio

Miles de panameños se benefician de bajos precios en feria Mercado en tu Barrio

• Miles de panameños aprovecharon los bajos precios en la feria Mercado en tu Barrio, una iniciativa mensual que busca facilitar el acceso a alimentos frescos y económicos para la comunidad.

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Miles de residentes de la provincia de Panamá se beneficiaron de los alimentos baratos y la variedad de productos frescos ofrecidos en la feria mensual Mercado en tu Barrio. Esta iniciativa, organizada por la Gobernación de Panamá en colaboración con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A) y la Junta Comunal de Calidonia, busca facilitar el acceso a la comida para las familias.

La feria se ha convertido en un punto de encuentro esencial para la comunidad, atrayendo a personas de distintos corregimientos que buscan opciones económicas. Para muchos, es una ayuda fundamental para su economía diaria.

Beneficios para la comunidad y emprendedores

Entre los asistentes se encontraba el señor Jamar Arias, residente de Calidonia, quien asiste a la feria cada mes para comprar sus alimentos. Arias, que utiliza un bastón, expresó su gratitud hacia las autoridades por la prioridad que brindan a las personas con su condición. “Cada mes vengo a comprar mis alimentos, ya que no tengo una entrada económica permanente y esta feria es de gran ayuda; espero que las autoridades la sigan ofreciendo al pueblo”, manifestó.

De igual manera, la señora Floridalia, quien viajó desde Cerro Batea, destacó la feria como una “buena opción para las personas de bajos recursos”, al encontrar una amplia variedad de menestras y vegetales a precios accesibles.

La feria Mercado en tu Barrio no solo apoya a los consumidores, sino que también sirve como plataforma para el emprendimiento local. Ernesto Grinald aprovechó el evento para lanzar un nuevo producto de su marca de jugos naturales “Doña Paula”: el refresco de “Agua de pipa con menta y hierba buena”, que se suma a sus populares jugos de maracuyá, jengibre, remolacha y naranja, todos mezclados con caña de azúcar.