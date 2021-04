Smart Working, mejora tu vida y eleva tu productividad

de

(14/Abr/2021 – web) Panamá.- En estos últimos meses un concepto que ha ido ganando terreno es el “Smart Working”. Que es cada vez más utilizado por destacadas empresas y le brinda mayor autonomía al colaborador al momento de llevar a cabo sus objetivos diarios.

Permitiéndole así, una mejor conciliación entre su vida laboral y su vida personal. Al dotarlo de las herramientas necesarias para alcanzar su nivel máximo de rendimiento profesional desde cualquier lugar.

“Este nuevo modelo de trabajo de oficina híbrida, ofrece grandes ventajas como son el poder brindar mayor productividad al trabajador. Debido a que se sienten más motivados, porque la empresa deposita su confianza en ellos, le proporciona los recursos necesarios de una oficina tradicional y sus prestaciones laborales”, explica Humberto Montiel, Abogado y VP de Relaciones Públicas de Spatium.

Al mismo tiempo, es una práctica que ayuda con la reducción de costes de operaciones diarios en las empresas. Se estima que hasta en un 50% anual con respecto a una oficina tradicional.

Esto debido a que disminuyen los gastos asociados a materiales de trabajo, electricidad, agua, comida, entre otros.

De igual manera, el trabajador puede decidir libremente desde dónde desea laborar. Sin sentir la presión constante de tener que trasladarse a la misma oficina diariamente. Aportándole así, un abanico de posibilidades que estimularán su creatividad y le ayudarán a desarrollar con éxito cada uno de sus proyectos.

A esta modalidad, también se le une un gran aliado. Los denominados espacios colaborativos o coworkings. Que se han vuelto cada vez más populares entre gigantes empresariales como: Red Bull, Google, Samsung, IBM, Uber, Microsoft, Femsa, Scotianbank y Telefónica.

Adicionalmente, estas formas de trabajo, se han convertido ante el panorama actual de incertidumbre económica en una alternativa viable para las compañías. Sobre todo, para aquellas que desean expandir sus operaciones, porque les ofrecen la oportunidad de contar con su propio espacio y a precios accesibles.

Al darte la facilidad de seleccionar el espacio que se ajuste mejor a su negocio. Y, con más flexibilidad de organización, ya que le permiten aumentar o reducir los equipos de forma ágil y flexible.

Igualmente, en muchos casos ofrecen tarifas especiales para media jornadas, jornadas completas, paquetes de horas semanales e incluso horas sueltas.

Así mismo, brindan instalaciones creativas, atractivas y equipadas con lo último en tecnología. Para un ambiente laboral que promueve la sinergia entre los trabajadores, mejora la comunicación y la concentración.

Por otro lado, no solo prometen grandiosas ventajas que no solo se limitan al plano económico. Si no también al profesional, al tener acceso para interactuar con otros coworkers, participar de formaciones especializadas con destacados coaches del sector empresarial y al asistir a actividades de networking, entre otras.

En este contexto, la destacada conferencista internacional y coach empresarial, Maru Pacheco, sostuvo. “Tanto el Smart Working como los coworkings, son una tendencia que llegaron para quedarse. Por este motivo, es necesario que los profesionales estén abiertos a estas nuevas formas de trabajo y le saquen el mayor provecho”.

Al mismo tiempo, la especialista mencionó que para los interesados en conocer un poco más sobre cómo desarrollar habilidades que le permitan desempeñar un exitoso Smart Working. Pueden participar de la conferencia gratuita “Smart Working – Habilidades para el trabajo remoto”, el sábado 24 de abril a las 10:00 a.m. en las oficinas de Spatium. Ubicadas en Calle 60 de Obarrio, edificio PH Obarrio 60, piso 14.

Para mayores detalles, también pueden reservar al número de teléfono 62023425 o escribir al correo hmontiel@spatiumgroup.com

¡Cupos limitados, anímate a participar y a potenciar tu productividad con el Smart Working!

Vía DH Consulting