SNE y Acodeco intensifican supervisión para garantizar calidad y cantidad del combustible

La Secretaría Nacional de Energía y la Acodeco establecen una colaboración estratégica para reforzar la inspección técnica y metrológica en las estaciones de servicio del país.
SNE y Acodeco coordinan acciones para vigilar el mercado de combustible en Panamá
• Ante las quejas sobre el rendimiento del producto, las autoridades panameñas implementan medidas para certificar la calidad y la exactitud en el despacho del combustible.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Energía (SNE) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) han formalizado una alianza estratégica destinada a fortalecer la supervisión de la venta de combustible en todo el territorio nacional. El objetivo primordial de esta cooperación institucional es dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre el rendimiento de los derivados del petróleo, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad y que el despacho en los surtidores sea exacto.
Vigilancia de estándares de calidad y metrología
La Secretaría Nacional de Energía comunicó que el combustible que se comercializa actualmente en el país se ajusta a los requerimientos técnicos internacionales. Este proceso de vigilancia inicia desde el arribo del producto a suelo panameño, donde se realizan análisis exhaustivos en laboratorios debidamente acreditados para certificar sus componentes.
De manera complementaria, el Departamento de Metrología de la Acodeco ejecuta verificaciones periódicas en los dispensadores de las estaciones de servicio. Estas inspecciones técnicas tienen la finalidad de comprobar que los equipos entreguen la cantidad de galones o litros por la cual el usuario paga, además de verificar que los precios que se anuncian al público sean los mismos que se aplican al momento de la facturación.
Auditoría a la cadena de comercialización
Como parte del plan de acción, la SNE tiene programado sostener encuentros con las empresas distribuidoras de hidrocarburos. El propósito es realizar una evaluación profunda de toda la cadena de suministro y comercialización para identificar cualquier factor externo que pudiera incidir en el rendimiento o la calidad del combustible antes de llegar al tanque del consumidor.
Por su parte, la Acodeco reafirmó que mantendrá canales abiertos para la recepción y trámite de denuncias relacionadas con irregularidades en la cantidad despachada o alteraciones en los precios de las gasolinas y el diésel. Ambas instituciones recalcaron que su labor como entes reguladores busca mantener un mercado transparente y proteger la economía de los usuarios mediante el cumplimiento estricto de las normativas legales vigentes.
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