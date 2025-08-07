SPIA impulsa diálogo técnico sobre el Ferrocarril Panamá–David–Frontera

SPIA impulsa diálogo técnico sobre el Ferrocarril Panamá–David–FronteraSociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos

La SPIA organizó un conversatorio sobre el Ferrocarril Panamá–David–Frontera, proyecto que conectará la capital con Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

Proyecto Ferrocarril Panamá–David–Frontera busca transformar la movilidad nacional

El tren contempla 14 estaciones y velocidades de hasta 180 km/h, con una inversión estimada de 8 mil millones de dólares.

La primera fase del Ferrocarril Panamá–David–Frontera iniciaría en 2026, conectando Panamá Pacífico con Divisa y potenciando el desarrollo logístico.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) organizó un conversatorio especializado sobre el ambicioso proyecto del Ferrocarril Panamá–David–Frontera, iniciativa que promete transformar la movilidad, el transporte de carga y el desarrollo logístico del país.

El evento, realizado en el Ateneo de Ciencias y Artes de la SPIA, reunió a destacados panelistas como el ingeniero Henry Faarup, secretario general de la Secretaría Nacional de Ferrocarril; el ingeniero Gustavo Taft, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá; el ingeniero Demetrio Arosemena, vicepresidente de la Cámara Panameña de la Construcción; y el licenciado Danilo Toro. La moderación estuvo a cargo del ingeniero Arquímedes Fernández y la ingeniera Shirley Pierce.

Durante la jornada, se destacó que el Ferrocarril Panamá–David–Frontera contempla una inversión estimada de 8 mil millones de dólares y permitirá conectar la Ciudad de Panamá con Chiriquí y la frontera con Costa Rica en un tiempo aproximado de tres horas. El trazado incluirá 14 estaciones estratégicas, entre ellas Ciudad de la Salud, David y Paso Canoas, facilitando el acceso a servicios, empleos y oportunidades para miles de panameños.

Según los expertos, los trenes de pasajeros podrían alcanzar velocidades de hasta 180 km/h, mientras que los trenes de carga operarían a cerca de 100 km/h, impulsando el comercio regional. La primera fase del proyecto, que conectará Panamá Pacífico con Divisa, está prevista para iniciar construcción a principios de 2026, mejorando la conectividad en áreas como La Chorrera, Coronado y las playas del Pacífico.

El proyecto no solo busca descentralizar el crecimiento económico, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar a Panamá como un hub logístico y turístico en la región.

