El talento joven en Horeca es el motor de transformación del sector en Panamá

• La industria de servicios en Panamá evoluciona hacia un modelo de bienestar y desarrollo que posiciona al primer empleo como una etapa formativa clave para el crecimiento económico.

(31/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria de la hospitalidad, la gastronomía y los servicios en el país atraviesa una etapa de transformación donde el factor humano se posiciona por encima de la tecnología. Tras la participación en Expo Horeca 2026, se ha identificado que el talento joven en Horeca representa la pieza fundamental para garantizar el relevo generacional y la excelencia en el servicio, siempre que las organizaciones logren ofrecer un propósito y rutas de crecimiento profesional claras para las nuevas generaciones.

De la atracción a la conexión con el talento

Alma Gordón, gerente de People & Culture de Arcos Dorados Panamá, sostiene en tercera persona que el sector tiene la responsabilidad de modificar la percepción histórica de la industria como un paso laboral transitorio. En Arcos Dorados, una fuerza laboral compuesta en más de un 60% por jóvenes menores de 24 años demuestra que el primer empleo es una etapa formativa crítica. Según Gordón, estos colaboradores buscan entornos que respeten su dualidad como estudiantes y trabajadores, demandando espacios de formación que trasciendan la simple remuneración económica.

La evolución del sector exige transitar de un modelo de captación tradicional a uno de conexión profunda, donde las empresas funcionen como plataformas de aprendizaje constante. Gordón destaca que no basta con transferir conocimientos técnicos; es imperativo cultivar habilidades humanas como la resiliencia, la empatía y el liderazgo. Programas educativos como la Hamburger University y la plataforma MCampus son citados como referentes de cómo la inversión en educación técnica eleva el estándar profesional que el mercado panameño requiere actualmente.

Bienestar y sostenibilidad como estrategia de negocio

El desafío actual para los líderes del sector radica en construir ecosistemas de bienestar donde el desarrollo profesional sea una experiencia tangible y diaria. El planteamiento de la experta sugiere que el joven que hoy brinda un servicio de excelencia mientras cursa sus estudios universitarios, es el líder que mañana transformará los modelos operativos del país. Dignificar estas etapas tempranas de la vida laboral no solo fortalece la competitividad empresarial, sino que impulsa la movilidad económica en Panamá.

Finalmente, la sostenibilidad de la industria Horeca se vincula directamente con la capacidad de integrar las expectativas de la juventud en la estrategia corporativa. Fortalecer el talento joven no debe verse como una acción aislada de responsabilidad social, sino como una inversión estratégica necesaria para que el sector continúe siendo un motor de innovación y un referente de profesionalismo en la región.

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