Tarjetas de crédito con tasas y anualidades más bajas según informe de Acodeco

Tarjetas de crédito en Panamá: Acodeco revela opciones con menor costo financiero

Cooperativas y bancos ofrecen productos financieros con condiciones más accesibles, según el último estudio de Acodeco.

La Autoridad de Protección al Consumidor recomienda evaluar variables clave antes de elegir una tarjeta de crédito.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó su tercer informe correspondiente al mes de agosto de 2025, en el que se analizan los costos, tasas de interés nominal y anualidades de diversas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en la República de Panamá. Este estudio, disponible en www.acodeco.gob.pa, se realiza en cumplimiento de la Ley 81 de 2009 y busca orientar a los consumidores en la toma de decisiones financieras responsables.

Entre las tarjetas Visa y Mastercard con tasas de interés promedio más bajas, destacan las siguientes opciones por tipo de producto:

• Cash Back clásica o tradicional: 13.50% en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. y 18.99% en Banco General, S.A.

• Clásica esencial o estándar: 15% en Coopeve, R.L. y en la Cooperativa EDIOACC, R.L.; 18.99% en Global Bank Corporation.

• Empresarial o corporativa: Citibank, S.A. no aplica interés nominal (0.00%), mientras que MMG Bank Corporation ofrece una tasa del 11%.

• Dorada u oro: 13% en la Cooperativa EDIOACC, R.L.; 15% en Mercantil Banco, S.A.; y 16.50% en Banistmo, S.A.

• Platino: 11.50% en la Cooperativa EDIOACC, R.L. y 12% en Banco Occidente (Panamá), S.A.

Respecto al pago de anualidades, el informe destaca que la Cooperativa EDIOACC, R.L. no cobra este cargo en sus tarjetas clásica, dorada u oro y platino. Además, Banco General y Credicorp Bank exoneran la anualidad en sus productos clásicos y esenciales. En el segmento empresarial, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá también eliminan este costo.

En el caso de la tarjeta “Cash Back” clásica o tradicional, la Cooperativa de Servicios Múltiples R.L. ofrece la anualidad más baja del mercado, con un monto de B/.40.00.

Acodeco recomienda a los usuarios considerar variables adicionales al momento de elegir una tarjeta de crédito, tales como el costo de membresía anual, cargos por tarjetas adicionales, reposición, tasa de interés nominal, límite de crédito, seguro contra fraude, fechas de corte y pago, así como penalizaciones por pagos atrasados o sobregiros.

Asimismo, se recuerda que la Ley 81 prohíbe imponer cargos adicionales o exigir montos mínimos de compra al pagar con tarjeta de crédito. La entidad aconseja evitar el uso excesivo del crédito, planificar las compras, revisar los estados de cuenta y mantener un control responsable del endeudamiento. En caso de alcanzar el límite máximo de la tarjeta, se sugiere cancelar el saldo mediante un préstamo con una tasa inferior, como lo establece el artículo 13 de dicha ley.