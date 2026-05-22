El Termómetro de Acodeco busca orientar y proteger a los consumidores ante irregularidades comerciales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró que este informe estadístico refleja de manera exclusiva las reclamaciones presentadas formalmente por los ciudadanos afectados.
Acodeco aclara que el Termómetro de Acodeco se elabora únicamente con base en quejas formales
• Tras la publicación de tres reportes sectoriales, la institución exhorta a la población a tramitar formalmente sus reclamos por escrito para fortalecer la vigilancia del mercado nacional.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En respuesta a diversas solicitudes de información y comentarios realizados por los usuarios a través de las redes sociales y otros canales de comunicación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró de manera pública que el denominado Termómetro de Acodeco refleja de forma exclusiva las reclamaciones presentadas formalmente por las personas afectadas ante las oficinas de esta institución. El reporte estadístico incorpora de forma detallada las razones sociales y los nombres de los distintos agentes económicos que registran el mayor número de quejas tramitadas en departamentos específicos como Decisión de Quejas, Conciliación y Vehículos a Motor, entre otras instancias operativas de atención al público.
Los voceros de la entidad estatal destacaron que, desde la divulgación de la primera edición de este instrumento de medición, se han recibido cientos de consultas y observaciones vinculadas con posibles irregularidades comerciales en el país. Asimismo, la institución ha tomado nota de las opiniones de ciudadanos que consideran que el volumen total de las quejas registradas debería ser mayor al mostrado. Hasta la fecha actual, la administración ha publicado un total de tres informes estadísticos sectoriales, los cuales corresponden específicamente a los rubros de empresas inmobiliarias, agencias de automóviles y comercios dedicados a la venta de electrodomésticos y equipos electrónicos.
Criterios legales para el registro de reclamaciones
Ante las dudas manifestadas por la población, la Acodeco aclaró de forma oportuna que estas publicaciones institucionales se confeccionan única y exclusivamente con base en los expedientes de quejas que han sido formalmente presentados y tramitados dentro de la estructura organizativa, cumpliendo de forma estricta con los plazos y procedimientos establecidos por la legislación vigente.
La institución regulatoria recordó a los ciudadanos que una queja legal procede únicamente cuando un proveedor de bienes o un prestador de servicios infringe de manera directa los derechos establecidos en favor del consumidor. Con el fin de garantizar la validez del proceso, este trámite administrativo debe gestionarse obligatoriamente por escrito ante las ventanillas del Centro de Atención al Cliente, situado en la sede principal de la entidad, o bien en cualquiera de las administraciones regionales que operan en las distintas provincias del país.
Sustento jurídico y transparencia de mercado
Con respecto a la divulgación pública de los nombres de los agentes económicos, la Acodeco explicó que la difusión de esta información se encuentra plenamente respaldada por lo dictaminado en la Ley 45 de 2007. De manera específica, el artículo 88 de la normativa legal señala textualmente que la Autoridad podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones, denuncias, verificaciones o quejas, con el propósito fundamental de orientar y proteger el interés de los consumidores, facultando además la publicación periódica de dichos resultados para el conocimiento oportuno de estos.
Finalmente, la entidad exhortó formalmente a la población consumidora a interponer sus reclamaciones de manera legal cuando consideren que sus derechos comerciales han sido vulnerados por algún proveedor. Las autoridades recalcaron que la presentación formal de estas acciones administrativas constituye el mecanismo que permite fortalecer los sistemas institucionales de protección y los procesos de vigilancia del mercado local en beneficio de todos los ciudadanos.
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