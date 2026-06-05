El Gobierno Nacional expandirá las Tiendas del Pueblo para aumentar la cobertura alimentaria

(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el gran impacto y la afluencia de miles de panameños que asisten cada semana a la Tienda del Pueblo de Frigo, ubicada en San Antonio, corregimiento de Juan Díaz, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció que se gestionarán los fondos necesarios para adecuar estas instalaciones. El objetivo de la medida, según explicó el funcionario junto al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, es optimizar la atención a la alta demanda de clientes que busca alimentos a bajo costo a través de las Tiendas del Pueblo. Orillac resaltó que, para la administración del presidente José Raúl Mulino, es prioritario llevar alimentos a buen precio en todo el país mediante este programa que, a su vez, funciona como un apoyo directo al productor nacional.

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