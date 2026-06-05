El Gobierno Nacional expandirá las Tiendas del Pueblo para aumentar la cobertura alimentaria

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la gestión de recursos económicos para adecuar las instalaciones y optimizar la distribución de alimentos a bajo costo a nivel nacional.
Ministro Orillac garantiza fondos para mejorar la atención en las Tiendas del Pueblo del IMA
• Con planes de expandir el programa de 14 a 21 puntos permanentes, el Instituto de Mercadeo Agropecuario busca reforzar el apoyo al productor local y beneficiar a comedores escolares.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el gran impacto y la afluencia de miles de panameños que asisten cada semana a la Tienda del Pueblo de Frigo, ubicada en San Antonio, corregimiento de Juan Díaz, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció que se gestionarán los fondos necesarios para adecuar estas instalaciones. El objetivo de la medida, según explicó el funcionario junto al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, es optimizar la atención a la alta demanda de clientes que busca alimentos a bajo costo a través de las Tiendas del Pueblo. Orillac resaltó que, para la administración del presidente José Raúl Mulino, es prioritario llevar alimentos a buen precio en todo el país mediante este programa que, a su vez, funciona como un apoyo directo al productor nacional.
Inspección de infraestructura y control de calidad
El anuncio del ministro se dio tras un recorrido detallado por la Tienda del Pueblo de Frigo, donde inspeccionó las bodegas de almacenamiento de productos secos y las cámaras de conservación de productos perecederos de baja y media temperatura. Asimismo, con el fin de garantizar la calidad del arroz —uno de los productos más cotizados por los ciudadanos— Orillac visitó el laboratorio de análisis del grano.
Durante la visita, el titular de la Presidencia conoció de primera mano las operaciones de este punto permanente que, desde su apertura en octubre del año pasado por el presidente Mulino, atiende diariamente a más de dos mil personas. El ministro conversó con el personal de ventas, con los emprendedores que aprovechan el espacio para ofrecer sus mercancías y con los compradores en el sitio.
El jefe de la cartera de la Presidencia expresó en tercera persona que esta tienda permite un ahorro importante de alrededor de 160 dólares al mes por cliente, lo cual representa un alivio significativo para una familia. Además, destacó que casi el 80% de la oferta es de origen nacional, con lo cual se ayuda directamente al productor del país. El ministro elogió la rapidez del servicio brindado a los compradores que buscan productos como arroz, tuna, macarrones, coditos, frijoles, carne, productos del mar, legumbres, vegetales y frutas a muy buen precio, citando como ejemplo la venta de cinco libras de cebolla por 50 centavos. Ante esto, puntualizó la necesidad de hacer adecuaciones para apoyar al IMA en la consecución de fondos para que los locales funcionen mejor.
Planes de expansión y mejoras logísticas
Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, informó en tercera persona que el Gobierno Nacional está organizando la logística para llevar a los panameños muchos más productos acordes con la cantidad de personas que acuden a las distintas tiendas y ferias de la entidad. El funcionario dijo que esto implica una estructura donde se organice tanto el productor nacional como los productos de la canasta básica que forman parte de las ventas de la institución.
El objetivo estratégico es aumentar de 14 a 21 las Tiendas del Pueblo a nivel nacional. Río Hato, Aguadulce, Calobre, Atalaya, Cañazas de Veraguas, Calidonia en Soná, David, San Remo y Puerto Armuelles son algunos de los puntos geográficos donde el Gobierno Nacional prevé inaugurar próximamente las nuevas sucursales para brindar apoyo a la población vulnerable.
Sobre la Tienda del Pueblo de Frigo, el director del IMA mencionó en tercera persona que se contempla realizar trabajos de ampliación y techado, así como cerrar áreas para climatizarlas, principalmente en las zonas donde las personas esperan, para brindarles una mejor estancia durante la ejecución de sus compras.
Impacto social y programas comunitarios
Más allá de las ventas comerciales, Murillo explicó en tercera persona que el IMA beneficia actualmente a 10 escuelas del distrito de San Miguelito con la donación de alimentos para los comedores escolares, impactando de forma positiva a un total de 3,030 estudiantes.
En tanto, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Mingob), la institución ha desarrollado programas de apoyo dirigidos a centros de detención y restricción, incluyendo el CEFERE y los centros de Detención de Menores. A través de estas alianzas se han impulsado iniciativas de reinserción social, apoyo alimentario y acompañamiento comunitario en coordinación con las autoridades correspondientes.
La tienda de San Antonio alberga gran parte de las operaciones logísticas del IMA, incluyendo una amplia zona de almacenamiento y un cuarto frío, características que la convirtieron en el lugar ideal para establecer la tercera Tienda del Pueblo en la provincia de Panamá. Su ubicación céntrica facilita el acceso a alimentos básicos a los residentes de Juan Díaz, Pedregal, Don Bosco, Mañanitas y parte de San Miguelito.
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