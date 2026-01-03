Más de 150 jueces de paz asumen cargos para fortalecer la Justicia Comunitaria



• La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció recorridos nacionales para supervisar la transformación de la Justicia Comunitaria tras la designación de nuevos jueces interinos .

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un acto oficial celebrado en el Palacio de Gobierno, más de 150 profesionales del derecho tomaron posesión de sus cargos como jueces para fortalecer la Justicia Comunitaria en diversas provincias del país. Los nuevos funcionarios, que desempeñarán labores interinas en las Casas Comunitarias, formalizaron su ingreso mediante la entrega de documentación y certificados de idoneidad ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno (Mingob).

Visión estratégica y control territorial

Durante la ceremonia, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, enfatizó la importancia de establecer un modelo de gestión de despacho eficiente. La titular destacó que el objetivo primordial es que los jueces comunitarios resuelvan las problemáticas locales de manera efectiva, garantizando que la población sienta la presencia y el control institucional en sus corregimientos.

Montalvo anunció que durante el primer trimestre de 2026 se llevarán a cabo recorridos de supervisión en los juzgados para asegurar los cambios y la transformación integral del sistema de justicia. «Hay que poner orden en los corregimientos para darle esa tranquilidad y seguridad a la población que desea ser atendida», señaló la ministra durante el encuentro.

Perspectivas regionales y marco legal

Representantes de diversas zonas, como Mitzury Ortega de García, juez del corregimiento de Llano Grande en Coclé, y Emilsa Espinosa, de los corregimientos de Santo Domingo y Santa Marta en Chiriquí, coincidieron en que esta designación permitirá resolver conflictos de buena fe y de manera pacífica. Según Ortega de García, el periodo de posesión se establece por seis meses, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Por su parte, Espinosa resaltó que la integración de nuevos jueces facilita una pronta solución a los problemas comunitarios antes de que escalen a otras instancias legales.

La actual estructura de la Justicia Comunitaria se rige por la Ley 467 de 2025, la cual subroga la normativa anterior de 2016. Esta ley atribuye al Ministerio de Gobierno la responsabilidad de organizar y operar la jurisdicción especial de justicia comunitaria de paz de forma progresiva en todo el territorio nacional.