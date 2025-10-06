Segunda edición de Torrente de Canciones une a cantautoras de España y Panamá

El Casco Antiguo será escenario de Torrente de Canciones , encuentro de talento femenino iberoamericano

Raquel Lúa y Jazmín Muñoz lideran la celebración del poder femenino en Torrente de Canciones

• La española Raquel Lúa y la panameña Jazmín Muñoz encabezan «Torrente de Canciones», un evento cultural que busca crear puentes sonoros entre la canción de autor ibérica y la tradición oral panameña.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La alianza entre el Centro Cultural de España–Casa del Soldado y la Fundación Tocando Madera ha hecho posible el anuncio de la segunda edición de «Torrente de Canciones», un encuentro musical y cultural que busca tender puentes entre continentes. Este evento gratuito, programado del 16 al 18 de octubre, reunirá a destacadas cantautoras de España y Panamá para celebrar la creación colectiva, la identidad y el talento femenino en el histórico Casco Antiguo.

El programa contempla una experiencia única de intercambio que incluye talleres, conversatorios y un concierto de clausura, prometiendo conectar a distintas generaciones a través de la palabra cantada.

Un Diálogo Sonoro entre España y Panamá

La delegación internacional será encabezada por la española Raquel Lúa, reconocida como una de las voces más poéticas y sensibles de la nueva canción de autor ibérica. Su propuesta musical es una fusión de fado, flamenco y folk mediterráneo, caracterizada por letras que exploran profundamente las emociones y la memoria.

Por parte de Panamá, el encuentro contará con la participación de la reconocida trovadora Jazmín Muñoz, defensora de la décima como expresión cultural viva, y el músico y educador José Augusto Broce, una figura clave de la música folclórica panameña. Ambos facilitarán los talleres a realizarse los días 16 y 17 de octubre en la sede del Centro Cultural de España–Casa del Soldado, ubicado en el Paseo Esteban Huertas.

Los organizadores del Centro Cultural de España indicaron que el objetivo de Torrente de Canciones es trascender la mera impartición de talleres. La iniciativa busca «crear un espacio donde la música y la palabra dialoguen, donde las experiencias de vida se conviertan en canciones compartidas». El proyecto invita a la reflexión sobre cómo la canción de autor y la tradición oral panameña, específicamente la décima, pueden entrelazarse para la construcción de memoria, identidad y comunidad.

Concierto de Cierre en el Teatro Amador

La primera edición del evento demostró su éxito al congregar a más de 25 participantes en los talleres y atraer a cerca de un centenar de asistentes al concierto, consolidándose como una de las propuestas culturales más auténticas de la capital.

El programa de esta segunda edición culminará con un gran concierto el viernes 17 de octubre en el Teatro Amador. El público podrá disfrutar de la presentación estelar de Raquel Lúa, junto a la participación especial de Jackie Plummer. Esta velada está diseñada para entretejer sonidos panameños e ibéricos, en un diálogo musical que celebra el sentimiento y la fuerza artística femenina.

Con esta edición, Torrente de Canciones reafirma su compromiso con el empoderamiento de la mujer en la creación artística, la diversidad cultural y la participación comunitaria. El Centro Cultural de España Casa del Soldado extiende la invitación al público general a participar en todas las actividades, gratuitas y abiertas, que se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de octubre en el Casco Antiguo, y a asistir al concierto en el Teatro Amador el viernes 17 a las 7:00 p.m.