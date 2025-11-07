Torrente de Canciones cierra tercer encuentro con homenaje musical a Panamá en el mes patrio

La décima panameña y la canción de autor convergen en el cierre de Torrente de Canciones

• El ciclo, que se extiende hasta el 15 de noviembre, promueve la hermandad cultural entre España y Panamá mediante la fusión de la décima y la canción de autor.

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- En el mes en que Panamá celebra su identidad y soberanía, el Centro Cultural de España en Panamá y la Fundación Tocando Madera anunciaron el cierre del tercer encuentro de «Torrente de Canciones» , un programa que honra las raíces musicales panameñas y demuestra que las canciones no tienen fronteras, sino raíces profundas y hermandad entre ambas naciones.

Este espacio se concibe para que la música folclórica revele su verdadera naturaleza como un lenguaje universal. La iniciativa busca documentar un encuentro histórico sobre cómo la tradición oral campesina y la sensibilidad urbana del siglo XXI se influyen, se reinventan y dan vida a una canción popular híbrida, escrita a cuatro manos entre España y Panamá. El programa comenzó en septiembre y se extiende hasta el 15 de noviembre de 2025.

Artistas y programa de intercambio cultural

Cinco artistas de España y Panamá convergen en este ciclo creativo del 13 al 15 de noviembre :

• Ainoa Buitrago (España)

• Yek Gamboa (Panamá)

• Karla Lamboglia (Panamá)

• José Yeray Rodríguez (Panamá)

• Sergio Cortés (Panamá)

Los artistas compartirán escenario, experiencias y conversaciones en sesiones diseñadas para el intercambio, la formación y la creación conjunta. El taller-encuentro «Torrente de Canciones» se llevará a cabo del 13 al 14 de noviembre de 2025 en Casa Del Soldado, Casco Viejo.

Concierto gratuito de clausura

Como cierre del encuentro, la cantautora madrileña Ainoa Buitrago, una de las voces más potentes del pop de autor español , ofrecerá un concierto gratuito.

• Fecha y hora: Sábado 15 de noviembre, 7:00 p.m..

• Lugar: Tío Navaja, El Cangrejo.

• Artistas panameños: El cierre contará con la participación de Monalisa y Rodrigo.

El Centro Cultural de España-Casa del Soldado invita al público a ser parte de esta jornada en su sede ubicada en Casco Antiguo (Paseo Esteban Huertas) los días 13, 14 y 15 de octubre. Todas las actividades son gratuitas.

Para más información y el proceso de inscripción (con fecha límite hasta el 9 de octubre ), los interesados pueden contactar directamente al Centro Cultural de España en Panamá a través del correo electrónico: cc.panama@aeid.es.