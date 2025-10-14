Fundación Iguales lanza el Tour de Derechos Humanos 2025 para promover el diálogo LGBTIQ+ en Panamá

Tour de Derechos Humanos 2025: Fundación Iguales promueve la inclusión en provincias y comarcas

• Inspirado en la campaña regional «Sí, Acepto», el Tour de Derechos Humanos busca generar reflexión empática y promover la igualdad en comunidades rurales, semiurbanas e indígenas del país.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fundación Iguales ha dado inicio a una nueva edición del Tour de Derechos Humanos, una iniciativa clave diseñada para recorrer diversas provincias y comarcas de Panamá. El objetivo central es promover conversaciones abiertas y constructivas sobre diversidad, derechos LGBTIQ+ y la discusión en torno al matrimonio civil de parejas del mismo sexo.

El Tour, inspirado en la campaña regional “Sí, Acepto”, busca de forma proactiva generar espacios de diálogo empático y reflexión en comunidades rurales, semiurbanas e indígenas, áreas donde históricamente han existido brechas significativas en materia de derechos e inclusión.

Apoyo Internacional y Herramientas de Diálogo

El Tour de Derechos Humanos 2025 cuenta con el respaldo crucial del Fondo FCLI de la Embajada de Canadá y Outright International. Además, la agenda cultural incluye cineforos realizados con el apoyo del Centro Cultural de España y la Embajada de España en Panamá, fortaleciendo la colaboración internacional a favor de los derechos humanos.

Como parte de la programación en Chiriquí, se proyectará la película “PRIDE” y el microdocumental “Mujeres defensoras: voces que no se silencian” el sábado 11 de octubre de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. en KARA Coffee Shop en David.

Derechos humanos: Avances y desafíos en materia de igualdad y no discriminación en Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/derechos-humanos-igualdad-panama/

El motor central del Tour es el juego “Hablemos”, una herramienta de diálogo participativa creada con profesionales de la psicología. Este juego guía a los participantes a través de cuatro fases –Descubrir, Conectar, Sentir y Actuar– generando reflexión personal y colectiva sobre el respeto y la empatía.

Calendario de Recorridos

El Tour de Derechos Humanos 2025 cubrirá varias regiones del país:

Regiones Fechas Los Santos / Herrera 16 al 18 de octubre Veraguas / Coclé 15 al 18 de noviembre Panamá Oeste 20 al 22 de noviembre

Con esta iniciativa, Fundación Iguales reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de una cultura inclusiva en Panamá, invitando a la sociedad civil, empresas, instituciones y la academia a sumarse a este esfuerzo por una sociedad más justa y diversa.