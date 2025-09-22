MOP realizará trabajos nocturnos en la Avenida José Agustín Arango de Juan Díaz

Perfilado de la Avenida José Agustín Arango generará cierres parciales de vía

• La intervención, que incluye cierres parciales de vía, busca rehabilitar la calle como parte del proyecto de mejoramiento vial del Distrito de Panamá.

(22/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía que, como parte del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá”, se ejecutarán trabajos en la Avenida José Agustín Arango, en el corregimiento de Juan Díaz. Las labores incluyen el perfilado y la colocación de carpeta asfáltica.

Detalles de la intervención vial

Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno, desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., del 23 al 26 de septiembre de 2025. La zona de intervención se localiza en la Avenida José Agustín Arango, específicamente entre la calle 127 Este y la calle 126 Este. Durante este período, se aplicarán cierres parciales de la vía para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.

El MOP ha emitido una serie de recomendaciones para los conductores que transiten por el área. Se les pide seguir las instrucciones del personal de seguridad vial, prestar atención a la señalización colocada en el sitio de trabajo y usar vías alternas. También se ha establecido una velocidad máxima de 30 km/h en el perímetro cercano a la zona intervenida para prevenir accidentes.

El Ministerio de Obras Públicas ha pedido disculpas de antemano por los inconvenientes que estas labores puedan causar y agradece la comprensión y colaboración de los residentes, comerciantes y conductores para la culminación exitosa del proyecto.