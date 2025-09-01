Trabajos del Cuarto Puente impactan tránsito en la Carretera Panamericana este septiembre

Cuarto Puente: MOP inicia limpieza de alcantarillas en tramo clave de la Panamericana

Durante septiembre, el MOP realizará intervenciones en la Panamericana, en el tramo colindante al Cuarto Puente, para garantizar el flujo vehicular y la seguridad vial.

El MOP exhorta a los conductores a tomar precauciones.

Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía que, como parte de las acciones complementarias al proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, se realizarán labores de limpieza en las entradas y salidas de alcantarillas ubicadas en la Carretera Panamericana, específicamente en el tramo adyacente a esta infraestructura clave para la conectividad nacional. (1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Elinforma a la ciudadanía que, como parte de las acciones complementarias al proyecto, se realizarán labores de limpieza en las entradas y salidas de alcantarillas ubicadas en la, específicamente en el tramo adyacente a esta infraestructura clave para la conectividad nacional.

Fechas y horarios de ejecución

Las tareas se desarrollarán desde el lunes 1 hasta el lunes 29 de septiembre de 2025, en horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m., con el objetivo de optimizar el drenaje pluvial y prevenir acumulaciones que puedan afectar la circulación vehicular.

Zona de intervención

El área intervenida corresponde al segmento de la Carretera Panamericana próximo al emplazamiento del Cuarto Puente, donde se prevé un incremento en el flujo vehicular debido al avance de la obra.

Medidas de seguridad y recomendaciones

El MOP exhorta a los conductores a transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal operativo en sitio. Estas medidas buscan preservar la seguridad de los usuarios y mantener la fluidez del tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

La institución agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, y reafirma su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura vial en beneficio del país.