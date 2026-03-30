Tradicional recorrido por las iglesias del Casco Antiguo será gratuito este 2 y 3 de abril

Iglesias del Casco Antiguo permitirán acceso gratuito durante Jueves y Viernes Santo

• Conozca el cronograma de actividades litúrgicas y procesiones que se llevarán a cabo en las iglesias del Casco Antiguo los próximos 2 y 3 de abril.

(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las iglesias del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá permitirán el ingreso gratuito a los visitantes durante el Jueves Santo y Viernes Santo, correspondientes al 2 y 3 de abril, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa 2026. Esta medida suspende temporalmente la tarifa de dos dólares establecida desde noviembre de 2025 para fines turísticos, garantizando el acceso libre tanto a nacionales como a extranjeros durante estas fechas de alta importancia religiosa.

Tradición y apertura de templos históricos

El recorrido de las Siete Iglesias, una práctica que conmemora el trayecto de Jesús antes de su crucifixión, es uno de los pilares de la programación en el Casco Viejo. La ruta incluye templos emblemáticos como la catedral basílica Santa María la Antigua, la iglesia de La Merced, la iglesia de San Francisco de Asís, la iglesia de San José, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Felipe Neri y la iglesia de Santa Ana.

Para facilitar la asistencia de los fieles y visitantes, los templos permanecerán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, con excepción de la iglesia de Santa Ana, que finalizará su jornada a las 10:00 p.m. Asimismo, se destaca la participación de la Iglesia Episcopal de Panamá, que mantiene su programación activa para este ciclo litúrgico.

Cronograma de actividades litúrgicas

La jornada del Jueves Santo, 2 de abril, iniciará a las 6:00 a.m. con las visitas tradicionales. Posteriormente, se celebrará la Cena del Señor en la catedral basílica a las 5:00 p.m., seguida por la iglesia La Merced a las 5:30 p.m. y San Francisco de Asís a las 6:00 p.m.

El Viernes Santo, 3 de abril, la iglesia La Merced acogerá los laudes a las 8:00 a.m. y el vía crucis a las 9:00 a.m. Las conmemoraciones de la pasión y muerte del Señor se realizarán en la catedral basílica a las 3:00 p.m., en La Merced a las 4:00 p.m. y en San Francisco de Asís a las 5:00 p.m. La programación de este día culminará con la procesión de la Hermandad Jesús Yacente, prevista para las 7:00 p.m.

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