Sertv estrena edición de “Transformándonos” enfocada en la resiliencia

(15/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa “Transformándonos”, producido por Sertv, estrenará este lunes 17 de noviembre una nueva edición centrada en el concepto de resiliencia y su impacto crucial en los entornos familiar y comunitario. El capítulo tiene como objetivo responder a las interrogantes sobre qué es la resiliencia y cómo se manifiesta en el tejido social.

Análisis con el Jefe de Salud Mental del Minsa

En esta entrega, la conductora Giselle de la Hoz conversará con el Dr. Ricardo Goti, Jefe del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa). El diálogo buscará profundizar en la importancia de esta capacidad psicológica para la adaptación y el crecimiento positivo, incluso ante las adversidades.

El programa también explorará historias reales de esperanza, las cuales se presentan como oportunidades concretas para el crecimiento personal y el cambio. La edición subraya el concepto de que la resiliencia puede ser una herramienta esencial para la transformación positiva de las personas y sus comunidades.

Horario de Transmisión

La cita con “Transformándonos” es este lunes 17 de noviembre a partir de las 4:30 p.m., por las pantallas de Sertv, reconocido como líder en la producción nacional.

