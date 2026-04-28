Inicia traslado de 400 privadas de libertad al nuevo Centro Femenino La Esmeralda

El Gobierno Nacional inició el traslado de internas hacia el Centro Femenino La Esmeralda, un recinto diseñado para cumplir con estándares internacionales de atención integral y reinserción social.
Autoridades supervisan traslado masivo al nuevo Centro Femenino La Esmeralda
• Un contingente de 400 mujeres privadas de libertad comenzó su movilización hacia las nuevas instalaciones del Centro Femenino La Esmeralda, bajo estrictos protocolos de seguridad y orden.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Desde las primeras horas de este martes, se puso en marcha el proceso de traslado de aproximadamente 400 mujeres privadas de libertad hacia el nuevo Centro Femenino La Esmeralda. Esta iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental orientada a optimizar las condiciones de reclusión y potenciar los programas de resocialización destinados a la población femenina en el país.
Infraestructura y programas de reinserción
El nuevo Centro Femenino La Esmeralda ha sido edificado bajo normativas que garantizan una atención integral, proporcionando espacios dignos que superan las limitaciones de instalaciones anteriores. El recinto cuenta con áreas específicas para talleres y programas formativos, herramientas consideradas fundamentales para la formación técnica y la posterior reinserción social de las internas.
El director del Sistema Penitenciario ha acompañado la jornada desde su inicio, brindando orientación directa a las mujeres sobre las nuevas capacidades operativas y las oportunidades de desarrollo que ofrece este centro especializado.
Supervisión y logística del traslado
La ministra del Ministerio de Gobierno, se mantiene al frente de la supervisión de este operativo, enviando un mensaje de tranquilidad y confianza a la población penitenciaria. Según la funcionaria, se han coordinado de manera rigurosa todas las medidas de seguridad para asegurar que el movimiento de las internas se realice sin contratiempos.
Como parte del apoyo logístico, las autoridades confirmaron que se han dispuesto facilidades de transporte para que los familiares puedan movilizarse y mantenerse informados sobre la nueva ubicación. El traslado se ejecuta de forma organizada, priorizando el bienestar y los protocolos de derechos humanos establecidos para las personas privadas de libertad involucradas en la transición hacia el Centro Femenino La Esmeralda.
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