El tren Panamá-David-Frontera incluye una estación de carga en Aguadulce para impulsar la economía local

Concejales de Aguadulce analizan beneficios del tren Panamá-David-Frontera y la estación de carga

• El proyecto del tren que conectará Panamá con David y la frontera con Costa Rica fue presentado a las autoridades de Aguadulce, quienes conocieron el impacto logístico y de desarrollo que tendrá en la región.

(XX/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Aguadulce, Panamá.- Miembros del Consejo Municipal de Aguadulce recibieron al director de Ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril de Panamá, ingeniero Rolando Lay, y al abogado Ramiro Ochoa para conocer los beneficios y detalles de la construcción del tren Panamá-David-Frontera. El proyecto, considerado una obra emblemática del gobierno del presidente José Raúl Mulino, contempla que Aguadulce sea una de las 14 estaciones a lo largo del recorrido.

El plan maestro del proyecto, bajo la supervisión de Henry Faarup, secretario del Ferrocarril de Panamá, fue expuesto ante el presidente del Consejo Municipal, Alfred Ledezma, los once representantes de corregimientos y el alcalde Cristian Eccles.

Un activo logístico clave para el país

Rolando Lay explicó que el tren se convertirá en un activo fundamental para la oferta logística de Panamá, complementando otros megaproyectos como la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y los nuevos puertos. Señaló la importancia logística de Aguadulce, motivo por el cual se ha planificado una estación de carga en la zona de El Roble. Esto, según Lay, tiene como objetivo reactivar la economía local y evitar que los residentes tengan que emigrar a la capital.

El ferrocarril conectará el 45% del territorio nacional, ampliando la zona de influencia de la actividad económica que actualmente se concentra en un 5.7% del país, alrededor del Canal de Panamá. Además, el proyecto tiene el potencial de descentralizar el mercado laboral, con una proyección de más de 50 mil empleos, entre directos e indirectos, a lo largo de su ruta.

Características y conexiones del proyecto

El tren tendrá dos componentes principales: uno para pasajeros, que operará a una velocidad de 180 kilómetros por hora, y otro de carga, que se moverá a 100 kilómetros por hora. El trayecto se extenderá desde Albrook, en la Ciudad de Panamá, hasta la frontera con Costa Rica. Lay mencionó que este tren podría servir como el primer tramo de un gran ferrocarril centroamericano, y que el transporte terrestre de carga podría ser hasta 50% más económico que por carretera.

El alcalde y los concejales reconocieron el potencial de desarrollo económico que representa el proyecto para Aguadulce y mostraron interés en futuros encuentros con la Secretaría del Ferrocarril. Por su parte, el representante de El Cristo, David Ortiz, calificó la obra como “necesaria” para todos los municipios de la ruta, y aprovechó para solicitar la inclusión de una estación de pasajeros en Aguadulce.

Desarrollo en las provincias: Proyectos de infraestructura que están cambiando la cara de las provincias centrales, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/proyectos-infraestructura-provincias-centrales

Ubicación de estaciones y carga

El trazado de 475 kilómetros, que se extenderá entre Panamá Pacífico y David, contempla estaciones de pasajeros en Albrook, Ciudad de la Salud, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. Las estaciones de carga se ubicarán en Albrook, Bugaba y El Roble.