Tribunal Superior de Apelaciones realiza audiencia para resolver recursos en caso de un expresidente de la República

(4/Jun/2021 – web) Panamá.- La tarde de este viernes, 4 de junio de 2021, en una audiencia realizada de manera virtual en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por las Magistradas Miriam Jaén (Presidente), Gladys Moreno y el Magistrado Adrián Hernández resolvieron tres Recursos de Apelación, de los cuales uno fue promovido por la Defensa Técnica Particular y dos fueron sustentados por dos Querellantes, en un caso relacionado con un Expresidente de la República, investigado por la presunta comisión de los Delitos Interceptación de Telecomunicaciones, Seguimiento, Persecución y Vigilancia sin Autorización Judicial.

El Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, confirmó la decisión proferida por la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, correspondiente a la audiencia del 28 de mayo de 2021, en donde se niega la prescripción de la acción penal solicitada por la Defensa Técnica Particular y rechazó por improcedente los Recursos de Apelación presentados por los Querellantes, Licenciados David Cuevas y Rosendo Rivera.

El Tribunal Superior de Apelaciones, indicó que ni el Tribunal de Primera Instancia, ni el de de Segunda Instancia, tienen la facultad, ni la potestad legal, ni constitucional, ni convencional para variar la decisión del Tribunal Supremo de carácter constitucional de nuestro país, que en este caso lo es, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), refiriéndose al argumento sustentado por la Defensa Técnica Particular.

Durante la motivación de la decisión, el Tribunal Superior de Apelaciones explicó que la Juez de Garantías únicamente decidió sobre la solicitud de la prescripción de la acción penal, sin establecer lapso alguno, por lo que los recursos de los Querellantes no tienen objeto y no debieron haber sido admitidos, ya que no causó agravio a las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 del Código Procedimiento Penal.

En este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal, Alexis Medina; mientras que por parte de los Abogados de la Querella participaron los Licenciados, Carlos Herrera Morán, Carlos Manuel Herrera Delegado, David Cuevas González, Rosendo Rivera, y Jovan Jaramillo; mientras que la Defensa Técnica Particular, estuvo a cargo de la Licenciada, Alma Lorena Cortés.

Es importante manifestar, que por este caso la Segunda Oficina Judicial de Panamá, agendó para el próximo 22 de junio de 2021, a las 9:00 a.m., en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la realización de un nuevo juicio, por la presunta comisión de los delitos antes mencionados.

Fuente/Foto: Órgano Judicial de la República de Panamá