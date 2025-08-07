UIP y Fundación Deveaux fortalecen el apoyo psicológico a estudiantes becados con nuevo convenio

Alianza entre UIP y Fundación Deveaux impulsa acompañamiento emocional para jóvenes universitarios

El acuerdo permitirá que alumnos de Psicología de la UIP realicen acompañamiento emocional a becarios como parte de su Trabajo Comunitario Universitario, fortaleciendo su formación profesional.

Además, refuerza el apoyo psicológico a estudiantes becados con nuevo convenio de cooperación

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y la Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux han formalizado un convenio de cooperación que busca fortalecer el apoyo psicológico a estudiantes becados, beneficiarios del programa Deveaux. Esta alianza institucional reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo integral y el bienestar emocional de la juventud panameña.

El acuerdo fue suscrito por la rectora de la UIP, Eida Ramos, y la directora ejecutiva de la Fundación Deveaux, Ana Marcela de De Obaldía, en un acto que marca un paso significativo hacia una educación más humana y solidaria.

Como parte del convenio, el acompañamiento psicológico será realizado mensualmente por estudiantes de la Facultad de Psicología de la UIP, quienes recibirán capacitación especializada por parte de la Fundación Deveaux. Esta labor se integrará a sus horas de Trabajo Comunitario Universitario (TCU), permitiéndoles aplicar sus conocimientos en contextos reales mientras brindan un servicio social de alto impacto.

El seguimiento emocional tiene como objetivo detectar oportunamente factores que puedan comprometer el rendimiento académico o la permanencia de los becarios en sus carreras universitarias. Entre estos factores se incluyen dificultades académicas, problemas de salud, situaciones familiares complejas o estados emocionales que afecten su desempeño.

Desde el momento en que el estudiante recibe la beca, se inicia un proceso de acompañamiento que se extiende hasta la culminación de sus estudios. “Buscamos crear un vínculo de confianza entre el becado y su orientador, para que pueda expresar cualquier situación que le afecte”, señalaron representantes de ambas instituciones.

Además de promover el bienestar emocional de los estudiantes, esta alianza fortalece la formación práctica de los futuros profesionales de la Psicología, integrando valores como la solidaridad y el compromiso social en su proceso educativo.

Con esta iniciativa, la UIP y la Fundación Deveaux consolidan un modelo de cooperación que transforma vidas a través del acompañamiento integral, la educación emocional y el fortalecimiento institucional.