UMIP y Cámara Marítima de Panamá renuevan alianza por el desarrollo del sector marítimo

Fortalecimiento del talento humano: UMIP y CMP impulsan el crecimiento del sector marítimo panameño

El acuerdo consolida la alianza estratégica entre la academia y la industria, enfocándose en la transferencia de conocimiento, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la capacitación del talento humano para el sector marítimo.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) renovaron su convenio de cooperación interinstitucional. Con esta alianza, ambas entidades reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sector marítimo, el desarrollo del talento humano y la promoción de iniciativas conjuntas enfocadas en el crecimiento económico sostenible y el beneficio nacional y regional.

La renovación del acuerdo busca consolidar las relaciones formales de cooperación, orientadas al logro de metas comunes de crecimiento y en estricto apego a la normativa que rige a cada institución.

Ejes de la Cooperación: Formación y Conocimiento

Uno de los ejes fundamentales del convenio es la implementación de programas de prácticas profesionales y/o pasantías para los estudiantes de la UMIP, ajustándose a los reglamentos establecidos por ambas partes.

El acuerdo también promoverá un amplio intercambio de experiencias, documentos, información y conocimientos. Este mecanismo tiene como fin difundir los logros y resultados de trabajos e investigaciones desarrolladas por la UMIP y la CMP, fortaleciendo la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y la industria.

Impulso a la Investigación y Capacitación Técnica

La alianza buscará impulsar el desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorías y proyectos de extensión, los cuales se llevarán a cabo bajo esquemas de financiamiento o colaboración previamente acordados. Además, se facilitará el intercambio de especialistas, técnicos, científicos, profesores y estudiantes, sujeto a las disposiciones legales, laborales y reglamentarias aplicables.

La renovación incluye, específicamente, el desarrollo conjunto de programas y proyectos de interés mutuo. Estos harán énfasis en la capacitación técnica marítima, el diseño y ejecución de programas para el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de ambas instituciones, y la certificación del personal técnico que participe en las actividades formativas.

Voces del Acuerdo

El rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, comentó que la renovación de este acuerdo es clave ya que «nos permite que los proyectos, programas de investigación, prácticas formativas o intercambio de conocimientos que estaban en curso no se interrumpan. Nos ayuda a actualizar los objetivos y actividades para alinearlos con las necesidades actuales de la membresía de la Cámara, y la universidad».

Por su parte, el presidente de la CMP, René Gómez Jurado, expresó el firme compromiso de la Cámara con el fortalecimiento del trabajo conjunto y la creación de sinergias. El objetivo es fomentar un ecosistema que integre la investigación, la innovación y el emprendimiento como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá como hub logístico global.

Como parte de la colaboración, ambas entidades brindarán asesoría mutua en proyectos, actividades, programas y eventos vinculados a sus atribuciones. Con esta acción, la UMIP y la Cámara Marítima de Panamá ratifican su alianza estratégica entre academia e industria, contribuyendo a la formación de profesionales altamente capacitados y al fortalecimiento del clúster marítimo panameño, un pilar esencial para el desarrollo socioeconómico del país.

