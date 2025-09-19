UMIP y Monjasa se asocian para prácticas profesionales de cadetes en buques

Cadetes de la UMIP realizarán prácticas en buques de Monjasa tras firma de convenio

• El convenio permitirá a los estudiantes de la UMIP cumplir con su tiempo de embarque obligatorio, adquiriendo experiencia crucial en el sector de suministro de combustible marítimo.

• Esta iniciativa de colaboración académica y técnica fortalecerá la formación del talento local y el desarrollo de la industria marítima de Panamá.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y Monjasa, un proveedor global de combustibles marinos, han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá a los cadetes de la universidad realizar sus prácticas profesionales obligatorias a bordo de los buques de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Este convenio busca proporcionar a los futuros oficiales una experiencia formativa valiosa y especializada.

Programa de Embarque para Cadetes (CEP)

La cooperación académica y técnica establece las bases para implementar el Cadet Enrollment Program (CEP). El programa cuenta con dos modalidades para los estudiantes de la UMIP: una experiencia completa de 12 meses en la flota global de Monjasa, o una modalidad combinada, que incluye 4 meses en buques que operan en aguas panameñas y 8 meses en operaciones a nivel mundial.

Durante la ceremonia de firma, el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, resaltó la importancia de la alianza. «Este convenio es crucial para nuestra universidad y para el futuro de nuestros estudiantes. Gracias a esta asociación, los cadetes podrán obtener experiencia práctica directamente relacionada con el suministro de combustible, una operación compleja y especializada que ofrece un aprendizaje invaluable más allá de las aulas», afirmó.

Compromiso con el Talento Local

Ainisis Vivas, Gerente de Recursos Humanos de Monjasa, y José Ángel Araúz, Gerente de Operaciones y exalumno de la UMIP, destacaron el compromiso de Monjasa con el desarrollo del talento y la industria marítima de Panamá, en el marco de sus diez años de presencia en el país.

La firma del acuerdo fue realizada por Rasmus Jacobsen, director general de Monjasa para América, y el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona.