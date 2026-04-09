La UMIP destaca un nivel de empleabilidad superior al 90% en el sector marítimo

Con una población de 1,700 estudiantes, la Universidad Marítima Internacional de Panamá fortalece alianzas con 15 empresas líderes para garantizar la inserción laboral de sus egresados.
Universidad Marítima Internacional de Panamá actualiza planes de estudio para la industria global
El próximo 24 de abril, la UMIP abrirá sus puertas para mostrar su tecnología de simulación y un modelo educativo alineado con las exigencias del mercado internacional.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) se prepara para recibir a delegaciones de diversos colegios del país en su próximo Open House, programado para el 24 de abril de 2026. Esta jornada tiene como objetivo principal que los futuros bachilleres conozcan de cerca la oferta académica especializada en los sectores marítimo, portuario, logístico y marino costero.
Durante la actividad, los visitantes participarán en recorridos guiados por las instalaciones, laboratorios y el Centro de Simuladores y Tecnologías Aplicadas de la UMIP (CSTA). Estas visitas permitirán a los estudiantes conocer de primera mano cómo la institución prioriza la actualización constante, la práctica profesional y la contratación directa en el sector.
Actualización académica y tecnología de punta
Roberto Aparicio, vicerrector académico de la institución, explicó que actualmente se trabaja en la actualización de todos los planes de estudio. Según Aparicio, la Comisión de Asuntos Académicos ya aprobó la actualización de la Licenciatura en Administración Marítima y Portuaria, buscando robustecer la formación académica para anticiparse a los cambios futuros de la industria.
La preparación de la universidad incluye el fortalecimiento de capacidades mediante simuladores de alta tecnología y la capacitación intensiva del recurso humano en el idioma inglés. Estas medidas responden tanto a los requerimientos del mercado como a las legislaciones internacionales vigentes que rigen la actividad marítima.
Alianzas estratégicas y empleabilidad
La UMIP ha logrado consolidar un ecosistema educativo único en la región mediante alianzas estratégicas con 15 de las compañías más importantes del sector marítimo y logístico. Esta vinculación permite integrar las últimas normativas y tecnologías internacionales en las aulas, facilitando una transición fluida de los estudiantes hacia el mercado laboral.
En cuanto a la inserción laboral, Aparicio sostuvo que los estudios internos de la universidad reflejan un porcentaje de empleabilidad que oscila entre el 90% y el 95%. El académico destacó que existen suficientes plazas en áreas como servicios logísticos, reparación naval y biología marina, todas vinculadas a un mercado con alcance internacional.
Para el periodo lectivo 2026, la universidad recibió a una población aproximada de 1,700 estudiantes, de los cuales más de 400 corresponden a cadetes y estudiantes de nuevo ingreso, reafirmando su posición como centro de formación clave para el desarrollo del hub logístico panameño.
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