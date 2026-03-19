La Universidad Marítima Internacional de Panamá fortalece la integración estudiantil en el CONREVE

UMIP representa a Panamá en sesión regional de vida estudiantil en Honduras

• La UMIP participó en la LV Sesión Ordinaria del CONREVE, consolidando su compromiso con la educación superior inclusiva y el desarrollo sostenible en la región.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) participó en la LV Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) celebrada en Honduras. Esta intervención reafirma el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la integración estudiantil en el marco de las acciones del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Articulación regional y representación

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), reuniendo a autoridades, equipos técnicos y representantes estudiantiles con el fin de avanzar en la creación de políticas y programas para el beneficio del estudiantado. En representación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, asistieron el profesor Víctor Hernández, director de Bienestar Estudiantil, y Sebastián Chang, Brigadier Mayor 2026. Ambos formaron parte de las jornadas técnicas orientadas al intercambio de experiencias exitosas a nivel regional.

Durante el acto inaugural, el rector de la UNACIFOR, Miguel Ángel Velásquez Gonzáles, y el secretario general del CSUCA, Carlos Alvarado Cerezo, destacaron la importancia de una educación superior transformadora y la necesidad de dar seguimiento al talento humano formado en las aulas universitarias frente a los retos de la globalización.

Agenda estratégica y proyecciones 2026

La sesión incluyó la revisión de informes de la Secretaría Adjunta para Asuntos Estudiantiles del CSUCA y de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA). Entre los temas prioritarios destacaron el impulso al voluntariado universitario, los preparativos para el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA) y la planificación de los encuentros regionales previstos para el año 2026.

Asimismo, se abordaron normativas del sistema regional de vida estudiantil y se procedió con la elección de la Segunda Vocalía del Comité Directivo del CONREVE. La metodología de trabajo fomentó un diálogo dinámico, permitiendo a la Universidad Marítima Internacional de Panamá contribuir activamente en la proyección de actividades académicas, culturales y deportivas que promueven el desarrollo sostenible y la cooperación universitaria en Centroamérica y el Caribe.

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