Estudiantes de la UMIP realizarán práctica en alta mar a bordo del buque TS Patriot II

La UMIP recibe al buque escuela TS Patriot II para intercambio académico

• Como parte del acuerdo de cooperación, un grupo de estudiantes y un profesor de la UMIP se embarcarán en el navío para fortalecer sus conocimientos prácticos.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) recibió la visita del Buque Escuela TS Patriot II (NSMV), perteneciente a la Academia Marítima de Massachusetts. Este primer arribo al país se produce en el marco de un valioso intercambio académico y cultural entre ambas instituciones educativas, orientado a robustecer la formación de los futuros profesionales del sector marítimo.

Recepción oficial y convivencia institucional

Durante la estadía del navío, la UMIP organizó una recepción oficial donde los tripulantes del buque escuela realizaron un recorrido técnico por las instalaciones universitarias. Los visitantes conocieron de primera mano la oferta académica, los simuladores y el modelo educativo que implementa la universidad panameña. Además, se llevó a cabo un convivio deportivo que permitió estrechar los lazos de amistad y cooperación entre los estudiantes de ambas academias.

Práctica profesional en alta mar

El rector de la universidad, Víctor Luna Barahona, informó que este encuentro permitió que cinco estudiantes y un profesor de la UMIP tengan la oportunidad de embarcarse a bordo del TS Patriot II por un período de una semana. Durante este tiempo, los seleccionados vivirán la experiencia de la vida en alta mar y conocerán las operaciones técnicas de un Buque Escuela de Nueva Generación, fortaleciendo sus capacidades prácticas en un entorno internacional.

Este intercambio reafirma el compromiso de la institución con la formación integral y el fortalecimiento de alianzas estratégicas globales que contribuyen al desarrollo profesional del sector marítimo en Panamá.

