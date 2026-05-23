Universidades del CSUCA se reúnen en la UMIP para impulsar la calidad educativa regional

Representantes de 28 instituciones de educación superior debatieron sobre transformación digital, inteligencia artificial y el desarrollo de alianzas estratégicas para la región.
Innovación y calidad educativa centran el debate de 28 universidades del CSUCA en Panamá
• La Universidad Marítima Internacional de Panamá albergó el I Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe enfocado en la armonización académica y la innovación.
(23/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) fue sede del I Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Innovación, Armonización Académica y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, un evento que convocó a las 28 universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) con el objetivo principal de impulsar la calidad educativa en la región.
El encuentro tuvo como finalidad promover el intercambio, la reflexión y el debate que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos incluidos en el Programa 3 de Armonización Regional y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual está contenido en el Quinto Plan para la Integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica y República Dominicana.
Innovación y ejes temáticos
Durante tres días de sesiones de trabajo, los participantes abordaron temas de vanguardia como la innovación educativa, la inteligencia artificial aplicada a la educación superior, la transformación digital, la internacionalización, las microcredenciales, la armonización académica y el aseguramiento de la calidad de la enseñanza.
En el desarrollo de las jornadas se presentaron más de 103 ponencias académicas que expusieron resultados de experiencias innovadoras, buenas prácticas, propuestas e investigaciones desarrolladas en la región. Estas exposiciones se estructuraron en torno a los ejes temáticos establecidos por el Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior (SICEVAES). Asimismo, la actividad fomentó la creación de relaciones, redes y alianzas estratégicas para abordar de manera colaborativa diversos problemas de interés común incluidos en la temática del encuentro.
Liderazgo y compromiso regional
El rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, reconoció en tercera persona que la institución se mueve bajo una premisa clara, señalando que en un mundo en constante transformación la educación no puede ser un puerto estático, sino que debe convertirse en la brújula que guíe el desarrollo de las naciones. Por su parte, el vicerrector académico de la UMIP, Roberto Aparicio, presentó la ponencia titulada “Introducción a la I Bienal Universitaria Centroamericana”, una participación que promovió los lazos entre las universidades de América Central, guió el inicio de este encuentro histórico y facilitó un espacio de diálogo, creatividad y desarrollo humanista para toda la comunidad universitaria regional.
Mientras tanto, Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), destacó en tercera persona que los objetivos de estas reuniones están enfocados en lograr una educación superior innovadora, integrada y comprometida con las necesidades de los pueblos centroamericanos y caribeños. Para la institución panameña, ser los anfitriones de esta primera edición reafirma el compromiso con la diversidad, el diálogo y el pensamiento crítico en la historia de la educación superior de la región.
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