Un triunfo histórico: Panamá concluye su primera participación en la Bienal de Arte de Venecia

Panamá celebra el éxito de su primer pabellón en la Bienal de Arte de Venecia

«Surcos: En el cuerpo y en la tierra»: Panamá impacta en la escena artística internacional.

(7/Dic/2024 – web Panama24Horas) Venecia, Italia.- Concluye con éxito la primera participación de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia, el evento artístico más prestigioso del mundo, consolidando un hito histórico para el país. Bajo el título «Surcos: En el cuerpo y en la tierra», el pabellón nacional ofreció una experiencia inmersiva que exploró la migración como uno de los desafíos humanitarios más urgentes de nuestra era.

La exhibición, presentada por los artistas Brooke Alfaro, Isabel De Obaldía, Giana De Dier y Cisco Merel, atrajo a más de 45,000 visitantes, quienes se adentraron en una narrativa colectiva cargada de resiliencia, esperanza y reflexión sobre la conexión histórica de Panamá con los movimientos migratorios.

Reconocimientos internacionales

El impacto del pabellón panameño no pasó desapercibido. Medios especializados y críticos internacionales como The Art Newspaper, Le Monde, ArtReview, y Artforum destacaron la profundidad temática y la calidad artística de la exposición.

The Art Newspaper incluyó al pabellón en su lista de «Venice Biennale 2024: the must-see pavilions around town», elogiando cómo «los sonidos y las imágenes de la migración, junto con la tierra áspera sobre la que tiene lugar, llenan el pabellón de Panamá, ubicado en un tranquilo callejón cerca del Arsenale».

Le Monde reconoció la inmediatez y potencia de las obras al abordar las tragedias migratorias, mientras que ArtReview calificó la muestra como «una revelación por su poderosa exploración de la migración». Además, Complex resaltó al pabellón como uno de los más ‘instagrameables’ del año, destacando su capacidad para transportar a los visitantes al corazón de la selva panameña.

Un esfuerzo colectivo y alianzas estratégicas

La realización de este proyecto histórico fue liderada por un equipo curatorial de excelencia, con Ana Elizabeth González y Mónica Kupfer al frente, acompañadas por Luz Bonadies, directora del proyecto; Mariana Núñez, directora gráfica y de comunicación; Itzela Quirós, comisaria; y el equipo de exposición conformado por Román Flórez y Mirielle Robles.

El pabellón también se fortaleció con alianzas estratégicas de organismos internacionales como Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR, OIM, y UNFPA, quienes aportaron datos y herramientas para enriquecer el diálogo sobre la migración y combatir la desinformación.

Un legado que regresa a casa

El impacto de este pabellón no se limita a Venecia. Las obras serán presentadas en el Museo del Canal en abril de 2025, ofreciendo una nueva oportunidad para que los panameños y visitantes reflexionen sobre la migración, el territorio y la identidad.

Un compromiso con el arte y la cultura

Este logro fue posible gracias a la colaboración entre el Museo del Canal, la Ciudad del Saber, la Fundación Arte y Cultura, y el Ministerio de Cultura de Panamá, reflejando el compromiso del país con la promoción del talento artístico nacional en escenarios globales.

Con su primera participación en la Bienal de Venecia, Panamá reafirma su capacidad de abordar grandes desafíos contemporáneos a través del arte, demostrando que desde un país pequeño pueden surgir propuestas creativas, sensibles y transformadoras que impactan al mundo.