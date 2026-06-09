Universal+ consolida su oferta de series policiales con nuevos estrenos

Con producciones que combinan investigación y drama, Universal+ presenta una programación renovada encabezada por nuevos episodios de exitosas franquicias televisivas.
Las mejores historias policiales llegan a la programación de Universal+
• La plataforma Universal+ refuerza su posición como destino líder en series policiales al integrar títulos como CIA, Boston Blue y The Rookie a su oferta regional.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Universal+ se posiciona como el destino predilecto para los aficionados al género de investigación y crimen. Con la reciente incorporación de títulos como CIA, Boston Blue y The Rookie, el servicio consolida una oferta que integra investigaciones de alto impacto con tramas que profundizan en la complejidad de sus personajes principales.
Producciones líderes en la programación
La esencia de la propuesta de Universal+ radica en reunir series que equilibren los desafíos policiales con la vida personal de sus protagonistas. En este contexto, CIA destaca por su enfoque en el mundo del espionaje, mientras que Boston Blue amplía el legado de icónicas franquicias y The Rookie se mantiene como una de las series más seguidas tras ocho temporadas de éxito.
CIA: tensión y colaboración forzada
Del universo creativo de Dick Wolf llega CIA, producción que narra la colaboración entre dos agentes con visiones opuestas: Colin Glass, interpretado por Tom Ellis, un agente de la CIA impulsivo, y Bill Goodman, encarnado por Nick Gehlfuss, un disciplinado agente del FBI. La serie se centra en el choque de culturas entre ambos organismos, generando conflictos constantes ante amenazas que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos.
El regreso de un ícono en Boston Blue
La serie Boston Blue marca el retorno de Danny Reagan, interpretado por Donnie Wahlberg, personaje central de la exitosa Blue Bloods. En esta nueva etapa, el experimentado detective se traslada al Departamento de Policía de Boston, donde debe adaptarse a un nuevo entorno laboral y familiar. La producción destaca por combinar la adrenalina policial con el drama de una poderosa dinastía vinculada a las fuerzas del orden.
El desenlace de The Rookie
Finalmente, Universal+ presenta el episodio final de la octava temporada de The Rookie, protagonizada por Nathan Fillion. Tras una entrega marcada por amenazas inesperadas, este cierre promete llevar al oficial John Nolan a una situación límite. Con una novena temporada ya confirmada, el episodio final del 10 de junio representa un evento clave para los seguidores de la serie. Todo el contenido de la plataforma se encuentra disponible tanto en el servicio de streaming como en sus canales lineales premium.
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