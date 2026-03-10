Universidad del Istmo presenta resultados de su gestión y rendición de cuentas 2025

Transparencia y calidad educativa marcan la rendición de cuentas de la Universidad del Istmo

• A través de su modelo de transparencia, la Universidad del Istmo reportó un impacto positivo en más de 109,000 personas y el fortalecimiento de su estrategia de internacionalización académica.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad del Istmo presentó formalmente su rendición de cuentas correspondiente al año 2025, un ejercicio alineado con sus políticas de transparencia institucional donde se compartieron los resultados obtenidos en calidad académica y experiencia de formación transformadora. Durante el acto, se detallaron los avances en el modelo educativo mediante la implementación de aprendizaje práctico, innovación e investigación aplicada que fortalece la preparación de la comunidad universitaria.

Impacto social y compromiso con la sostenibilidad

Dentro de los resultados financieros y sociales, la institución resaltó el alcance de su estrategia de sostenibilidad. Según el informe, la Universidad del Istmo logró beneficiar a 109,530 personas a través de diversos proyectos de proyección social ejecutados en conjunto con fundaciones y organizaciones aliadas en todo el territorio nacional.

Juan Pablo Cardozo Real, rector de la institución, señaló en tercera persona que esta práctica de rendición de cuentas refleja un compromiso genuino con la gestión responsable. Cardozo Real enfatizó que estos resultados demuestran cómo la educación superior genera un impacto real en la sociedad, impulsando programas como Huellas del Istmo, destinados a reconocer proyectos que favorecen el desarrollo sostenible.

Excelencia académica e internacionalización

En el pilar académico, la Universidad del Istmo promovió encuentros de alto nivel como el IV Congreso de la Red de decanos y decanas de educación de universidades latinoamericanas (REDECANEDU). Asimismo, destacó la ejecución del Hackathon 2025 en alianza con Copa Airlines y la segunda edición del Congreso Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID).

La proyección global fue otro punto clave del informe, registrando más de 450 movilidades académicas gracias a convenios con 72 instituciones en 16 países. Uno de los hitos más relevantes del periodo fue la obtención de la Acreditación Internacional Institucional EQUAA 2025 con una calificación de cuatro estrellas, lo que posiciona a la universidad como la única en el país con dicho reconocimiento.

Reconocimientos y proyecciones 2026

En el marco del programa Huellas del Istmo, se procesaron 68 postulaciones en 2025, resultando en 15 iniciativas premiadas y una mención especial. La ceremonia se distinguió por su formato Zero Waste, reafirmando los valores institucionales de cuidado ambiental.

Finalmente, desde la Vicerrectoría Académica se anunciaron las metas para el año 2026, que incluyen la organización del Congreso Internacional de Psicología y el Congreso Internacional de Aerolíneas, Marítima y Logística (CIAMLO), cuya sede será Bogotá, Colombia. Igualmente, se confirmó la apertura de la convocatoria para la edición 2026 de Huellas del Istmo, invitando a nuevas organizaciones a postular proyectos en favor del bienestar comunitario.