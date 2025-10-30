La Universidad Internacional de Valencia visita Panamá para impulsar la investigación y la cooperación académica

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), parte de Planeta Formación y Universidades, visitó Panamá con el objetivo de explorar nuevas vías de cooperación e intercambio académico con instituciones locales.

Delegación de la Universidad Internacional de Valencia fortalece lazos con la Universidad de Panamá, UTP e IFARHU

• La delegación, encabezada por la rectora Eva María Giner, estableció vías de diálogo con la Universidad de Panamá, UTP, Universidad del Istmo y el IFARHU para fortalecer la educación superior en el país.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Internacional de Valencia (VIU), que pertenece a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, visitó recientemente Panamá con el objetivo de explorar nuevas vías de cooperación e intercambio académico con las principales universidades y organismos institucionales del país.

La visita se enmarca en la estrategia de internacionalización de la universidad y busca fortalecer la cooperación en la educación superior del país para contribuir a crear nuevas oportunidades formativas.

Fortalecimiento de la Cooperación Académica

La delegación de la Universidad Internacional de Valencia fue encabezada por la rectora de la institución, Eva María Giner, y el vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización, José Martí Parreño.

En su agenda, la VIU estableció vías de diálogo y cooperación con importantes instituciones panameñas, incluyendo:

• La Universidad del Istmo.

• La Universidad de Panamá.

• La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

• El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

El objetivo principal de la visita fue impulsar la investigación y fortalecer la cooperación académica entre ambas regiones.

